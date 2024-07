"Mi gestión como congresista no estuvo por fuera de la ley": Julio Chagüi por caso UNGRD

En el marco de la controversia por la investigación de la Fiscalía que permitió determinar que, al parecer, nueve congresistas estarían involucrados en el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), habló en exclusiva para La W el senador Julio Elías Chagüi, uno de los parlamentarios señalados.

Chagüi respondió no solo por la indagación que pidió la Fiscalía a la Corte este 11 de julio, sino también por unos chats de WhatsApp entre él y el exsubdirector de la Unidad, Sneyder Pinilla, protagonista del escándalo.

En diálogo con La W, el senador proporcionó detalles de esos chats y de una reunión que habría tenido con el exdirector Olmedo López y Pinilla.

“En esos pantallazos no hay nada ilegal, pues hacen parte de mi gestión como congresista”, afirmó.

Aseguró que no ha intentado influir en la UNGRD en la asignación de contratos. “Tampoco he recibido dinero ni he ofrecido a ningún funcionario ni a ningún contratista. Nadie puede decir eso, y al día de hoy, nadie lo ha dicho”, enfatizó.

Sobre la reunión con Olmedo López, confirmó que fue él mismo quien le solicitó la cita: “Me vi cinco minutos con él y le hablé del tema de las inundaciones en Sahagún, Córdoba, y en esa cita, el doctor Olmedo me dice que fueron atendidos mis requerimientos y que, de ahí en adelante, cualquier cosa, le preguntara al señor Sneyder Pinilla. Eso fue lo que yo hice”, explicó el senador sobre el contenido de los chats.

Cuando se le pidió más contexto sobre la reunión, Chagüi dijo que tuvo lugar entre los meses de diciembre del año pasado. “Yo llamo al señor Olmedo López, le solicito una cita, y entiendo que por su agenda es un hombre muy ocupado. Fue en un café cerca al Hotel Tequendama. Hablamos del tema en cuestión”.

Chagüi insistió en que su gestión se limitó a la solicitud de atención a un proyecto específico para mitigar las inundaciones en Sahagún y que ese tema nunca se concretó. “Es el único proyecto donde yo he pedido que lo tengan en cuenta, pero esa gestión jamás se dio”, aseguró.

