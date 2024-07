“Para ganar en la Fórmula 1 no basta con tener un gran carro”: Juan Pablo Montoya

Este 13 de julio se estrenó un nuevo episodio de MontoyAS, el podcast de AS Colombia y W Radio Colombia con el reconocido expiloto de Fórmula 1, Juan Pablo Montoya, quien en este capítulo estuvo analizando el Gran Premio de Gran Bretaña, el triunfo de Hamilton y el trabajo de Verstappen.

El séptuple campeón del mundo, Lewis Hamilton, reafirmó su condición de mito viviente al ganar ante su afición, el Gran Premio de Gran Bretaña, el duodécimo del Mundial de Fórmula Uno. En el circuito de Silverstone, donde, de un solo golpe, firmó dos récords históricos en la categoría reina: elevó a 104 su propia plusmarca de victorias y se convirtió en el primer piloto en ganar nueve veces la misma prueba.

Sir Lewis, de 39 años, logró su primera victoria del año -la primera en casi tres, desde diciembre de 2021: cuando ganó en Arabia Saudí- al anotarse una emocionante carrera por delante del triple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen, más líder tras concluir segundo; y de su compatriota Lando Norris, tercero en la cuna de la F1.

El expiloto Montoya comentó en videopodcast que el factor del clima fue clave para el desenlace de esta competencia “entre la lluvia y el seco lograron hacer una buena carrera, Mercedes hizo un buen trabajo, cuando Max puso las llantas duras dije -se la gana-, muchos crticaron eso, prefiriendo las llantas blandas por la pista”.

Asimismo, consideró que el que más falló fue Lando, de McLaren, “falló en estrategia, en sus errores pequeños es que van las ganadas, la ejecución que tuvo Mercedes fue muy buen, y bien o mal Verstappen siempre está allí, al comienzo pensaba uno que quedaba de quinto o sexto y casi se la gana otra vez”.

Montoya analizó también que Verstappen pese a no haber ganado, se ha destacado por siempre estar cerca del triunfo, siendo una constante en él.

“Para Verstappen ejecutar para ganar es normal, por eso es muy tranquilo, no es lo mismo ganar para él que para Lando, que se ha ganado una carrera (...) los Mercedes a donde vayan van a estar rapidos, son carros muy consistentes, vamos a ver la proxima semana en Hungría a ver quien trae qué, estan hablando de muchos tema, hay rumores de si sube o no Antonelli, no es fácil reemplazar a Hamilton”, agregó.

