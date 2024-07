Siento cariño por Colombia, pero Argentina sabe jugar finales: David Faitelson

El reconocido periodista mexicano David Faitelson conversó con Hernán Peláez y Martín De Francisco en la previa del partido de la gran final de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024 entre la Selección Colombia y Argentina.

Faitelson aseguró que tiene un gran sentimiento por el fútbol colombiano, aunque destacó la jerarquía de Argentina en este tipo de instancias en torneos internacionales.

“La verdad es que siento un gran cariño por el fútbol colombiano, tenemos muchos jugadores en México, me parece que es el mejor que ha jugado al fútbol. Creo que Colombia le ha dado alegría al juego, no he visto a Argentina mostrar ese espectáculo, pero saben jugar finales”, dijo.

Asimismo, se conoció que el juego entre la Tricolor y la ‘albiceleste’ arrancará a las 7:30 de la noche hora colombiana por incidentes a la entrada del Hard Rock Stadium.