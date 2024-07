Al Oído: atentado a Trump, imagen de película: ¿estrategia polítia o polarización?

Arranquemos con la escena de las imágenes que le están dando la vuelta al mundo, ese momento casi de película en el que Donald Trump hace una pausa, mira hacia el cielo, interrumpe su discurso y lentamente se lleva la mano al lado derecho de su cara tras oír unos disparos.

En tan solo segundos, bajo la protección del Servicio Secreto, se permite observarle con el puño en alto y el rostro con un gesto de lucha mientras la sangre caía de su rostro.

Es inevitable pensar que, aunque todos los atentados son la voz de cobardía ante la fuerza de las ideas y son reprochables, por supuesto que es predecible saber que Trump usará ese episodio como su principal arma política y esa será la imagen que construya un símbolo que reúne mucho de lo que siempre exalta los valores americanos en sus películas que tanto guían la comunicación política: el héroe enmarcado en Trump que viene a salvar a Estados Unidos del desastre al que ha sido de acuerdo a su discurso sometido en los últimos años, el coraje de la seguridad del Servicio Secreto americano, como siempre, salvaguardando en tiempo perfecto todo lo que representa su valor.

Las fuerzas americanas respondiendo por su gente, en medio de gritos y temor, con un Trump que alcanza a gritar: ¡Peleen, peleen, peleen! Mientras la multitud grita: ‘Estados Unidos’.

Esto cuando su discurso estaba en el punto de la migración ilegal.

¿Qué nos deja esto?

La imagen del hombre fuerte, valiente, que cae, pero no se rinde. En el fondo, a lo alto,l con la bandera americana, sangrando, se pone en pie para decirle a los estadunidenses: ‘luchen, peleen’, y con su puño en alto en signo de victoria.

Por otro lado, esto nos enciende las alarmas de esa violencia política que alza cada día más su nivel y tono, llevando a que la polarización no se quede en diferencias políticas entre bandos que son sanas en cualquier democracia, sino que llegan a una intolerancia que arranca con ese fenómeno de la cultura de la cancelación, las hogueras digitales en Twitter, muchas veces acompañadas de fake news, y ojo, no se puede creer que, entonces, cuestionar un gobierno es llamar a violencia; para nada, precisamente es necesario que existan voces opositoras, esto sin llevarlo a escenarios de odio o agresión, porque la única forma de derrotar a quien no nos guste políticamente es en las urnas.

Queda la angustia y un golpe a la democracia, porque al final cada día le será más complejo a los políticos del mundo hacer reuniones, pues esta violencia escalada hace que se perciba distinta la política.

Incluso, el temor en Estados Unidos va a aumentar, no olviden lo que sucedió cuando Trump no quedó elegido en el Congreso.

Curioso que el presidente Petro, quién normalmente ha condenado de manera vehemente ataques a otros presidentes y candidatos en otros países, fue simplista en su comentario de solidaridad a Donald Trump, reposteó el comunicado de la Cancillería.

Sin mencionarlo, expresó: “se debe condenar todo ataque a la democracia”. La selectividad de la indignación. En fin.

Sin duda, una imagen que cambió el rumbo presidencial.

Postre Al Oído

Cero tusa, no inventen: Colombia, subcampeón de la Copa América y con un superequipo que siempre nos une, nos llena de orgullo.

Por otro lado, James Rodríguez, el mejor jugador de la copa. Shakira, cada día con un show mejor brillando. Karol G, en lo más alto.

En fin, tusa de nada distinto a las agresiones de quienes manchan nuestra camiseta, pero ahí está el resultado de que acá se normalice el vandalismo, porque acá cada que se rechaza salen a decir: ‘pero les duelen las paredes, les duele el TransMilenio’.

Es más, hasta hemos visto a excongresistas hacer vacas para financiar actos vandálicos. Ahí está la falta de educación y valores, que pienso. Nada tiene que ver con ser de una ideología u otra, solo de violentos que creen que “el más vivo” es ser el más patán, ladrón y agresivo.

Pobres los que hoy van a solicitar la visa.

