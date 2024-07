La historia detrás de la foto que capturó la bala en el aire en el atentado a Trump

Fotografía que capturó la bala llegando a la oreja de Donald Trump en el atentado al candidato presidencial de Estados Unidos este 13 de julio. Foto: Doug Mills / The New York Times.

Este sábado 13 de julio, Donald Trump fue víctima de un atentado en medio de un mitin en Pensilvania. El candidato presidencial de Estados Unidos recibió un disparo que impacto en su oreja derecha.

Sin embargo, hay una fotografía que le está dando la vuelta al mundo: Doug Mills, fotógrafo del New York Times, logró capturar la bala en el aire que perfora la oreja de Donald Trump segundos antes del impacto.

En ese sentido, el mismo Mills habló en W Radio sobre la historia detrás de la fotografía.

Le puede interesar El Servicio Secreto de EE.UU. falló en su obligación de proteger a Trump: estratega

“No puedo creer que la bala haya salido en la foto, es impresionante y difícil de explicar”, dijo el reconocido fotógrafo del The New York Times en su primera intervención.

Explicó que la foto la tomó “en una cámara Sony A1. Cuando la tomé no me di cuenta de que la bala estaba ahí”.

Así, comentó que envió “el archivo y me dijeron que parecía que la bala estaba ahí. Mandé el archivo en bruto y lo confirmaron, el FBI pudo establecer que era la bala”, subrayó.

Mills puntualizó que la probabilidad de que la bala hubiera sido fotografiada era 1 en cinco millones”.

El momento de los hechos

“Estaba tomando las fotos antes de que Trump cayera al piso y lo rodearan, no sabía qué tan grave era la herida que él había recibido”, dijo.

“Cuando lo levantaron me di cuenta, pero estaba en shock de ver cómo la sangre le corría por su rostro”.

Concluyó expresando: “cuando Trump levantó su puño en alto es un momento que no olvidaré jamás”.

Conozca la fotografía completa en este artículo de The New York Times.

Escuche la entrevista completa a continuación: