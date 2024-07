Le quieren hacer daño a Jaime Raúl Salamanca: Carlos Amaya, gobernador de Boyacá

Tunja

Frente a las denuncias que han hecho varios médicos y funcionarios en contra del gerente del Hospital Regional Valle de Tenza, Jesús Antonio Salamanca Torres, el gobernador de Boyacá Carlos Amaya se pronunció.

El mandatario de los boyacenses indicó que lo que se debe hacer es concertar con los actores que están inmersos en estas denuncias y aclarar la situación.

“Hay distintas versiones encontradas que hay que sentarnos a concertar porque hay unos alcaldes que dicen que el gerente lo está haciendo muy bien, otros que no, algunos sectores del hospital me han manifestado que esos médicos siempre están aprovechándose del hospital para cobrar cosas que no eran cierto, esa información a mí no me consta, por lo cual no puedo yo decir si tienen razón o no”, contó.

Añadió que “lo que sí es cierto es que vamos a usar los caminos de diálogo para resolver esta situación yo no creo que ni tenga la verdad revelada el gerente, ni la verdad revelada los médicos, yo creo que hay que buscar un punto medio y un acuerdo y sacar adelante este hospital, yo espero estar en el Valle de Tensa esta semana para yo mismo escuchar a la comunidad y poder encontrar un camino para solucionar las dificultades que se han presentado”, aseguró Carlos Andrés Amaya, gobernador de Boyacá.

Amaya Rodríguez señaló además que estos sucesos con el gerente del hospital en el Valle de Tenza lo están utilizando políticos buscando hacer daño.

“No lo quería decir, pero precisamente todo el ruido que se está generando es porque hay un candidato boyacense con muy alta posibilidad de ser presidente de la Cámara de Representantes y todo ese ruido se está generando alrededor de eso porque el hermano es gerente. Ahora yo digo lo mismo, los boyacenses deberíamos entender que cuando un boyacense está intentando triunfar deberíamos ayudarlo, no perjudicarlo, yo creo que Jaime Raúl Salamanca tiene una gran opción de ser presidente y él nada tiene que ver con la gerencia del Hospital de Valle de Tenza. Yo nombré a Jesús Salamanca porque estuvo en el hospital de Sogamoso cuando yo fui Gobernador y lo conozco, porque sé de sus capacidades y porque creo que puede ser una buena labor”, añadió Amaya.

Esta semana el gobernador Carlos Amaya y el Defensor del Pueblo en Boyacá, Jorge Eliecer Cortés, se estarán reuniendo con los funcionarios y el gerente del Hospital Regional Valle de Tenza, con el fin de encontrar soluciones a la problemática.