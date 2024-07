Abuso de poder: Presidente Petro sobre suspensión e inhabilidad del exalcalde de Cartagena

Cartagena

El presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció luego que la Procuraduría General de la Nación confirmara la sanción de suspensión e inhabilidad de cuatro meses impuesta al exalcalde de Cartagena, William Dau Chamat, por referirse en términos irrespetuosos y desobligantes contra los directivos de la Universidad de Cartagena, con ocasión del proceso de selección que se adelantaba en 2020 para elegir al contralor distrital de la ciudad.

El órgano de control señaló que, al no estar en el ejercicio del cargo la sanción impuesta se convierte a salarios devengados al momento de cometer la falta, que en su caso es un poco más de 49 millones de pesos.

El mandatario colombiano escribió en su cuenta de X, “esto sigue siendo un abuso de poder”.

“Después de la sentencia del Corte Interamericana de Derechos Humanos, ninguna autoridad administrativa debe suspender derechos políticos a ningún ciudadano de Colombia. La agencia de defensa del Estado, debe buscar la defensa también de la ciudadanía contra abusos se autoridad ante el contencioso administrativo”, dijo el presidente.

Añadió, “invito a los ciudadanos sancionados con pérdida de derechos políticos a realizar una demanda común contra este tipo de abusos de poder, propios de una dictadura Colombia debe ser profundamente democrática y la justicia se debe respetar”.

El exalcalde de Cartagena, William Dau, respondió que está preparando acción de tutela contra la Procuraduría.

“Para poder luego acudir a CIDH. Margarita Cabello no me asusta para nada. Ella es la malandrina, no yo”, aseguró.