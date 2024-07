Desde el CNE advirtieron posible irregularidad en la elección de codirectores de La U

El Consejo Nacional Electoral (CNE) se alista para tomar una decisión sobre la elección de Alexander Vega y Clara Luz Roldán como copresidentes del Partido de La U. Este miércoles, 17 de julio, se votará un informe presentado por el magistrado liberal Altus Baquero, que solicita estudiar de fondo si dicha elección fue legal.

Según lo argumenta, posiblemente hubo un error en la reforma a los estatutos del partido, lo que permitió la implementación de una dirección colegiada y, por ende, la elección de ambos como codirectores.

El error habría consistido en que la reforma a los estatutos, según los mismos, debía ser aprobada por el director único del partido junto a la Dirección Nacional. No obstante, para el momento de la modificación, no había un director único, sino una “dirección única colegiada, que no existía”.

Esa dirección estuvo conformada en ese entonces por Juan Carlos Garcés, Alfredo Deluque, Juan Felipe Lemos, Hernando Guida Ponce, Víctor Manuel Salcedo y Wilmer Carrillo.

En todo caso, esa no es la única duda sobre la elección de los actuales copresidentes, ya que el informe de Altus Baquero fue presentado en el marco de una demanda de impugnación a la designación de Alexander Vega.

La demanda busca destituirlo de la codirección del partido, argumentando que estaría inhabilitado para el cargo, pues en su rol en la U estaría desempeñando funciones relacionadas a su anterior cargo como registrador nacional, en donde ejercía inspección y control sobre los movimientos políticos.

“Esta medida busca evitar conflictos de interés (...) garantizando que la información y los conocimientos adquiridos durante el servicio no se utilicen indebidamente para beneficio personal, de terceros o con favoritismos que reflejen privilegios”, indica el texto.

Aunque el magistrado César Lorduy (Cambio Radical) ya presentó una ponencia a favor de Vega y para negar la impugnación, Baquero argumentó que antes de cualquier decisión relacionada, tiene que resolverse su informe sobre la modificación de los estatutos del partido.

Este miércoles, el pleno del CNE decidirá si acepta el estudio sobre las presuntas irregularidades en la reforma a los estatutos y de paso, si Vega se mantendría como codirector del partido. Eso sí, Baquero alertó en su informe que, si no se resuelve el tema de los estatutos antes de la demanda contra Vega, esto representaría un vicio insubsanable desde el organismo electoral.