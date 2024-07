Justicia dice que no puede salir porque fue masacrador: Petro sobre Álvaro García

En medio de un discurso en la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordenó medida de aseguramiento inmediata contra el excongresista Álvaro Alfonso García Romero, tumbando la libertad condicional que le había otorgado el Juzgado 22 de Ejecución de Penas de Bogotá. El mandatario aseguró que la Corte le dijo no a la libertad de un asesino.

“Hoy la Corte Suprema de Justicia permite que no salga en libertad un senador asesino. (...) Toda la clase política de Sucre estaba arrodillada al paramilitarismo y en esas masacres creció una resistencia popular, pero su senador que asesinaba opositores, fiscales y campesinos por mantenerse en el poder y controlar el voto asesinando. Me gustaría que saliera y pudiera jugar con sus nietos, pero hoy la justicia le dice que no puede salir porque fuiste un masacrador de tu pueblo”, dijo el mandatario.

Cabe recordar que García, alias ‘El Gordo’, fue condenado a 40 años de prisión por su presunta participación en la masacre de Macayepo en Carmen de Bolívar, ejecutada por el ‘Bloque Héroes de María’ de las Autodefensas Unidas de Colombia entre el 9 y el 16 de octubre de 2000.

Este nuevo proceso por el cual la Corte Suprema de Justicia emite la medida de aseguramiento es por desplazamiento forzado y se derivó de la masacre de Macayepo.