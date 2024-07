No me compararía con ningún arquero: Alexéi Rojas, jugador colombiano del Arsenal

Este 16 de julio de 2024 se movió el mercado del fútbol para los deportistas colombianos, esta vez es el caso de Alexéi Rojas, jugador colombiano que firmó su contrato profesional con el Arsenal de la Premier League de Inglaterra.

A propósito de la noticia, el mismo Rojas habló en los micrófonos de Peláez De Francisco En La W para dar detalles de su fichaje.

Le puede interesar Los ‘inamovibles’ de la Selección Colombia para Hernán Peláez

“Ya está todo, ya soy jugador profesional del Arsenal. Estoy muy contento con este gran paso que estoy dando”, dijo en su primera intervención

Además, explicó: “sigo siendo jugador de la Sub 21 y es posible que en esta pretemporada, con el tema de la Eurocopa, tenga la oportunidad de entrenar con el primer equipo”, esto porque Ramsdale y Raya, arqueros del primer equipo, llegaron a la final.

“Hay que estar listo y en enero el objetivo ya es salir en préstamo y jugar futbol profesional”, dijo.

Por otro lado, habló sobre su estilo de juego. “Yo no me compararía con ningún arquero en específico. Lo que sí digo es que soy un portero que tiene una combinación de un poco de todo. En el campo soy un líder, es lo primero que todo, tengo una presencia grande con mis compañeros. Al mismo tiempo inicio muy bien los ataques con los pies, me gusta estar activo cuando el equipo tiene el balón. Soy un arquero que domina mucho su área”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: