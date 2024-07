Petro sancionó la reforma pensional e hizo llamado a la Corte para que actúe “en justicia”

En la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro sancionó la ley que deja en firme la reforma pensional en el país. Durante su discurso, el mandatario, anticipándose a las demandas que vienen contra la nueva ley, pidió a la Corte Constitucional actuar “en justicia”.

“Hay que seguir luchando, la reforma está firmada, pero aún falta un terreno para que se convierta en realidad. No hay que dejar perderla, le solicito a la justicia que la mire desde los ojos del amor y no del dólar y puede ser más eficiente y eficaz. Se necesita de la justicia, una justicia que sepa de justicia social y que no se le puede arrebatar el derecho a los más débiles de Colombia”, dijo el mandatario.

Además, el mandatario cuestionó a los senadores que le dijeron no a la reforma pensional.

“Algunos senadores han caído en la codicia, el proyecto estaba a tiempo y llevaba dos años en reflexión, pero tenían que hacer la trampa, llevarlo al borde y se quedaron viendo un chispero porque la Cámara de Representantes actuó con dignidad. Tenían un propósito pequeño: que las reformas no pasen para que el pueblo no elija otro gobierno como el de Petro”, agregó el mandatario.

Sumado a esto, el presidente aseguró que con esta reforma se dignifica el viejo colombiano, entregándole voz en la sociedad y, por eso, también se entrega el poder constituyente.

“No solo es dar un bono pensional, estamos volviendo a la tercera edad sujeto político, sujetos pensadores, en los demás, sujetos con el poder de decidir las cosas en Colombia. Eso es lo que es poder constituyente, al que le tienen miedo. (...) Creen que me voy a reelegir, es otra mentira, hay que reelegir la buena política, el buen gobierno, el gobierno en favor de los pobres, el gobierno del pueblo”, puntualizó.