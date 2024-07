Tribunal revocó fallo de tutela que favoreció a Ismael Peña, exrector de la UNAL

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó el fallo de tutela que favoreció al exrector de la Universidad Nacional Ismael Peña y que anuló la resolución 7480 del 15 de mayo del 2024, por medio del cual el Ministerio de Educación ordenaba elegir un nuevo rector.

En una decisión de segunda instancia, los magistrados consideraron que el fin por el que se interpuso la tutela ya se superó, es decir que “en la presente acción constitucional se ha configurado la carencia actual de objeto”, esto porque la resolución, por medio de la cual el ministro de Educación ad hoc, Juan David Correa, ordenó elegir un rector encargado para la Universidad Nacional a través de convocar al Consejo Extraordinario de la Universidad Nacional y esto nunca se realizó.

“Teniendo en cuenta que la pretensión principal del accionante con el presente trámite constitucional se centraba en que se suspendieran los efectos de la Resolución 007480 del 15 de mayo de 2024, por medio de la cual se ordenó convocar a una reunión extraordinaria del Consejo Superior Universitario para designar rector encargado de manera transitoria, con el fin último de que no se desconociera el nombramiento realizado mediante sesión extraordinaria del 21 de marzo de 2024, donde se nombró como rector de la Universidad Nacional a José Ismael Peña Reyes, encuentra la Sala que dicho acto administrativo no surtió efectos, como quiera que la sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario no se llevó a cabo”, se lee en el fallo.

Precisaron los magistrados que la elección de Leopoldo Alberto Múnera Ruiz, como rector de la Universidad Nacional, fue legal.

“Lo que se evidencia en el expediente de tutela es que el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional, en vez de designar transitoriamente un rector como se había ordenado por parte del Secretario del Ministerio de Educación Ad Hoc, resolvió corregir las presuntas irregularidades presentadas en la elección de José Ismael Peña Reyes y proceder con una nueva elección de rector, resultando elegido Leopoldo Alberto Múnera Ruiz como rector de la Universidad Nacional para el periodo 2024-2027″.

Agregó que “la Sala considera que la pretensión de la acción de tutela no puede ser protegida en esta instancia, como quiera que ya existen nuevos actos administrativos que nacieron a la vida jurídica y gozan de presunción de legalidad; por lo tanto, cualquier orden dirigida a evitar una vulneración de derechos con la elección de rector provisional o no, es innecesaria, toda vez que ya existe rector elegido y nombrado”.

Sin embargo, el alto tribunal señaló que el Consejo de Estado se pronunciará de fondo en la demanda de nulidad electoral que se interpuso.

“Corresponde a la parte actora continuar con los procesos instaurados ante el Consejo de Estado en el medio de control de Nulidad Electoral, con el fin de que el juez natural determine si en efecto los actos administrativos relacionados con la elección de rector de la Universidad Nacional gozan de legalidad o hay lugar a declarar la nulidad, situación que será estudiada de fondo dentro de los diferentes procesos instaurados ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa”, concluyó el tribunal.

De esta manera, se revocó el fallo de tutela de fecha 30 de mayo de 2024, expedido por el juzgado 37 Administrativo del Circuito de Bogotá, que en un primer momento protegió el derecho fundamental al debido proceso y negó la protección de los demás derechos, para en su lugar declarar la carencia actual de objeto respecto de las pretensiones del accionante para la protección de sus derechos fundamentales.