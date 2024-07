“Un sueño no se paga”: Mbappé sobre su llegada al Real Madrid

Kylian Mbappe (Photo by Alberto Gardin/Getty Images) / Eurasia Sport Images

El jugador francés Kylian Mbappé no quiso entrar en detalles sobre “el pasado” cuando pudo ser fichado por el Real Madrid y no lo hizo, pero sí que insistió en que, tras hacer “esfuerzos” ha podido cumplir “un sueño” que “no se paga”.

“Me siento como un privilegiado por decir que soy jugador del Real Madrid. Espero este momento desde hace mucho tiempo y ahora es la realidad. Un sueño no se paga. Mi sueño fue jugar para el Real Madrid y eso es una gran satisfacción para mí y para mí familia, que saben los esfuerzos que he hecho para estar aquí”, dijo en rueda de prensa.

“Es un honor y un privilegio ser jugador del Real Madrid. Este día es fantástico, histórico para mi y mi familia. Esperaba un gran día, pero fue aún mejor. Por eso tengo que decir gracias al club y al Real Madrid”, comentó.

El jugador no quiso entrar a valorar las opciones que tuvo en el pasado de fichar por el Real Madrid.

“Estuve cerca hace dos años, hace tres años también. Es parte de la vida de un futbolista. El pasado fue atrás, pasaron muchas cosas, pero pienso en el presente y quiero disfrutar de cada segundo porque es un día que me marcará toda la vida”, declaró.

Además, le restó valor a las críticas de la afición en años anteriores por haber decidido quedarse en el París Saint-Germain y se quiso centrar en las muestras de cariño que ha recibido.

“Es parte del fútbol. La gente te da cariño y a veces están enfadados. Pero es increíble el amor que me da todo el madridismo. Yo no era jugador del Real Madrid y me daban un cariño y un amor increíble; por eso tengo muchas ganas de dar la vida aquí por conseguir éxitos. Tengo que hacer las cosas bien dentro y fuera del campo”, señaló.

“El amor que me han mostrado los aficionados es increíble. Me siento un jugador adoptado por todos los madridistas. Tengo que estar agradecido por todo el cariño que me han dado y ya tengo”, añadió.

Mbappé no quiso dar una fecha concreta de cuándo supo que había cumplido su “sueño” de jugar en el Real Madrid, pero si enfatizó en la alegría que sentía.

“El momento exacto… desde que soy un niño. Es fácil. Primero fue un sueño y luego un objetivo. Sabía que mi destino era jugar en el Real Madrid y que iba a llegar el día. Ahora tengo la suerte de que este día ha llegado y quiero disfrutar de eso”, señaló.

“Firmé el contrato hoy. A las 11:00 (-2gmt) con el presidente”, bromeó.

Eso sí, aseguró que confiaba en que este día llegaría, ya que, entrar al club español se había convertido en un objetivo claro.

“Estaba seguro de que iba a llegar mi momento. Tenía muchas ofertas, pero el Real Madrid era mi única opción si salía de París. En mi cabeza fue claro, era el Real Madrid. Después, en el fútbol pueden pasar muchas cosas, pero esto lo tuve claro”, dijo.

El galo afirmó también que llega con “humildad al mejor club del mundo”.

“Vengo con humildad porque tengo al mejor club del mundo. Y con ambición. Son los valores del club. Y ganar. La prioridad es adaptarme bien en el colectivo y cuando pase las cosas serán más fáciles”, aseguró.

El jugador francés destacó también la importancia de Florentino Pérez en su llegada al Real Madrid.

“Desde el primer momento confió en mí y ayudó a mí familia. Me dio mucho cariño, Sentir que el jefe te quiere es importante, porque antes de ser jugador soy hombre. Estoy muy feliz de mi relación con el presidente. Sé que fue un camino difícil, pero hoy estoy aquí y soy muy feliz”, recordó.

El delantero francés recordó su visita a Valdebebas en 2012, invitado por Zinedine Zidane.

“Vine en 2012 con ‘Zizou’. Fue un sueño de niño, una locura. Recuerdo que tenía mucha ilusión. Fue un momento de mi vida en el que miraba todos los partidos, la presentación de Cristiano… yo decía que quería ser jugador del Real Madrid. Y hoy lo soy. Los niños son el futuro del mundo, por eso quise hablarles en la presentación; quería decirles que con el trabajo y los sueños, creyendo en ti y teniendo algo de suerte, todo puede pasar. Y esto es el Real Madrid, el club de los sueños”, rememoró.

El parisino, además, aseguró que siente como un “privilegio” el defender el “legado” del Real Madrid en una etapa en la que no quiso ponerse objetivos concretos.

“Llegas a un club mítico, histórico. Su legado pesa en los hombros cuando te pones la camiseta, pero me lo tomo como un privilegio. He tenido la suerte de jugar en grandes clubes antes y ahora en el Real Madrid, el más importante. Es un placer inmenso estar aquí y espero estar a la altura de este club”, declaró.