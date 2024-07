Arroceros se reunirán con MinAgricultura para buscar soluciones ante bajos precios

En entrevista con La W, el gerente de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), Rafael Hernández, se pronunció sobre la preocupación que se está generando en los productores del cereal por los bajos precios que la industria ha empezado a pagar ad portas de la llegada de una nueva cosecha en este segundo semestre del año.

Varios núcleos arroceros entre los que se encuentran los de Meta, Caribe, Arauca y Santander, enviaron una misiva a la nueva ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, en la que pidieron soluciones.

El gerente Hernández fue enfático en manifestar que gran parte de la situación que se está registrando se debe a que el Gobierno eliminó el Incentivo al Almacenamiento, mecanismo que fue usado por años para que cuando hubiese grandes excedentes de producto por las cosechas, los precios se lograran mantener de alguna forma estables.

En sus declaraciones, el líder gremial manifestó que “se evitaban anteriormente con el incentivo del almacenamiento que concedía el Ministerio de Agricultura a los productores para que pudieran guardar la cosecha o parte de la cosecha, o los agricultores o la misma industria; se pagaba una suma mensual por guardar el arroz condicionado al que tenían que pagarle un determinado precio que se enmarcaba en una franja de precios con un mínimo y un máximo. Pues resulta que la industria resolvió que no quería participar más, esto fue ya el año pasado o antepasado, pero el mismo ministerio, la doctora Jennifer Mojica (exministra de Agricultura) resolvió acabar con el incentivo del almacenamiento, que no iba más y por supuesto hoy día los agricultores no tienen absolutamente nada que los proteja, no hay incentivo al almacenamiento, la industria paga lo que quiere”.

Así mismo, Fedearroz aseguró que el sector productor ha tenido que enfrentar otros retos que le han impactado negativamente como es el caso del fenómeno de El Niño, el cual ha bajado los rendimientos de la producción. Sin dejar de lado las inundaciones que se han registrado en La Mojana Sucreña, zona en la que más productores del cereal se ubican en el país.

El gerente Hernández confirmó que luego de enviar la carta en la que se pidieron soluciones al Ministerio de Agricultura, en la tarde de este miércoles se realizará una reunión virtual del Consejo Nacional del Arroz, donde se espera que se adopten ciertas determinaciones y se vuelva a evaluar la posibilidad de implementar un nuevo incentivo al almacenamiento como posible solución a una crisis, que aseguran los arroceros se avecina.

Finalmente, Fedearroz reiteró que se sigue importando arroz desde Ecuador por el Tratado de Libre Comercio que hay con la CAN, situación que lleva años pidiendo que sea revisada, la misma que en su momento también hizo la Sociedad Colombiana de Agricultores, pero que hasta la fecha no se ha realizado.

Escuche la entrevista completa a continuación: