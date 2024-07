Enzo Fernández se disculpa por colgar un cántico racista de los jugadores argentinos

Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea, ha pedido disculpas a través de su cuenta de Instagram por haber compartido un vídeo con cánticos racistas de los jugadores argentinos durante la celebración de la victoria en la final de la Copa América frente a Colombia (1-0).

En el vídeo, los jugadores de la selección argentina se burlaban de los orígenes africanos de varios futbolistas franceses, incluido el delantero Kylian Mbappé. Fernández expresó su arrepentimiento en una publicación: “Quiero disculparme sinceramente por un vídeo publicado en mi portal de Instagram durante las celebraciones de la selección nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras”.

El mediocampista añadió: “Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese vídeo, ese momento, esas palabras no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento de verdad.”

El Chelsea emitió un comunicado en el que acogió las disculpas de Fernández y anunció procedimientos disciplinarios: “El club Chelsea considera completamente inaceptable cualquier forma de comportamiento discriminatorio. Estamos orgullosos de ser un club diverso e inclusivo donde personas de todas las culturas, comunidades e identidades se sienten bienvenidas. Reconocemos y apreciamos la disculpa pública de nuestro jugador y usaremos esto como una oportunidad para educar. El club ha iniciado un procedimiento disciplinario interno”.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) confirmó que presentará una denuncia por “injurias de carácter racial y discriminatorio” tras quejarse ante la Federación Internacional del Fútbol (FIFA) y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por el vídeo en el que los futbolistas argentinos se mofan de los franceses.

La rivalidad entre Francia y Argentina tiene sus raíces en el Mundial de Rusia 2018, cuando los franceses eliminaron a la selección de Lionel Messi por 4-3, en parte gracias al destacado desempeño de Mbappé. La final del Mundial de Catar el 18 de diciembre de 2022, entre Argentina y Francia, se decidió en penaltis a favor de los argentinos.

El incidente ha subrayado la necesidad de abordar el racismo en el deporte y ha puesto de relieve la responsabilidad de los jugadores y las instituciones en la promoción de un comportamiento respetuoso e inclusivo.