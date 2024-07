Hallan un cuerpo sin vida cerca al Gran Malecón: autoridades investigan el hecho

Trabajadores de la Compañía De Puertos Asociados, COMPAS, realizaban sus labores rutinarias, cuando se percataron de la aparición de un cuerpo sin vida, el cual se encontraba en alto grado de descomposición, y se iba acercando a la orilla.

La empresa alertó a las autoridades, quienes al llegar al punto exacto se percataron que efectivamente se trata de un hombre, que registra al menos cuatro heridas de balas y múltiples tatuajes en su cuerpo. Su identidad aún no ha podido ser establecida, producto a su descomposición.

El cuerpo fue llevado a Medicina Legal para practicarle todas las pruebas necesarias, para lograr determinar las causas de su deceso, además, identificar a la víctima la cual sería la tercera en este año en ser hallada flotando en el río Magdalena, en jurisdicción de Barranquilla.

Las autoridades aseguran que no se podría confirmar una posible relación con los tres cuerpos hallados, ni mucho menos identificar de manera rápida a las víctimas, debido a que toca cotejar no solo con los registros de Barranquilla, sino de otras ciudades ribereñas para establecer que el sujeto no haya sido arrojado al río Magdalena desde otra punto del cuerpo de agua.

En comparación con el año 2023, en Barranquilla fueron hallados 13 cadáveres, por lo que la Fiscalía advierte que la modalidad de arrojar los cuerpos al río Magdalena aún se practica en la zona ribereña de Colombia.