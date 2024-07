¿Hay incidencias penales por filtración de caso de la UNGRD?

El abogado penalista Iván Cancino frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, de retirar del proceso de corrupción en la UNGRD al magistrado Héctor Alarcón, señaló que el caso va a tener una pausa mientras el nuevo magistrado se apropia de lo hasta ahora investigado.

Aseguró que las pruebas, hasta ahora decretadas o practicadas, no se anulan y qué harán parte del proceso sin ningún problema, además dijo que la filtración de un interrogatorio de Olmedo López y cuyo contenido se conoció en Noticias Caracol, no tiene ninguna afectación.

“El señor Olmedo y su defensa no tienen acceso a esa declaración, es decir la filtración no la pudo haber hecho Olmedo y su abogado defensor porque en esos procesos ellos son declarantes y a ellos no se les entrega copia”, señaló el abogado Cancino.

Añadió que la investigación por la posible filtración que se adelante se tendría que realizar por parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el magistrado que lleva el proceso y la fiscalía contra los servidores judiciales que adelantan la parte técnica.

Sostuvo que ante las declaraciones rendidas por el principal testigo, Olmedo López, se le debe dar todas las garantías y también protección porque está en riesgo su vida.

