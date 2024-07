‘Pedro, el escamoso’ 2: así se preparó Miguel Varoni para el regreso de su personaje

El reconocido actor Miguel Varoni pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre el estreno de la continuación de ‘Pedro, el escamoso’ en Caracol Televisión y el éxito que ha tenido con su personaje.

En primer lugar, el actor señaló que la propuesta de hacer esta segunda parte salió en 2015, “Fernando Barbosa me dijo que quería hacer la continuación de Pedro, pero yo siempre he estado muy ocupado en Telemundo y nunca hubo el espacio hacer hacerlo, pero la idea seguía, pero cuando terminé ‘El Conde’ en 2022 me dijeron que estaba el espacio para hacer ‘Pedro’, se organizó todo y se hizo”.

Asimismo, detalló que el personaje siempre ha estado presente en su vida, “el man apareció rapidísimo, es muy extraño porque a mí me ponen el pelo y las botas y el man aparece”.

Por otra parte, destacó que ‘Pedro, el escamoso’ le cambió la vida y está muy agradecido con él, “tengo una historia, una vida, éxitos y fracasos, pero cuando hice a ‘Pedro’ me mandó a Telemundo, ‘Pedro’ me mandó a la vida, yo lo adoro. Tengo un inmenso agradecimiento y amor por ese hombre”.

Por último, señaló que su personaje no tuvo ningún cambio para esta continuación, “es un colombiano que la ve negra, pero sale adelante, por eso conecta muy fácil y la gente lo quiere mucho”.

Escuche la entrevista completa a continuación: