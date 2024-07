Quieren neutralizar a un acérrimo crítico de Procuraduría: William Dau por sanción de PGN

La Procuraduría General de la Nación interpuso sanción de suspensión e inhabilidad de cuatro meses sobre William Dau Chamat, exalcalde de Cartagena, por referirse en términos irrespetuosos y desobligantes a los directivos de la Universidad de Cartagena.

Así, el mismo Dau habló en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para referirse a la situación.

“Yo dije que en la Universidad de Cartagena existía un nido de rata, la Procuraduría ha debido llamarme y decir venga acá alcalde, usted se ratifica y dónde están las pruebas, con gusto lo hacía. Pero en lugar de eso asumieron que yo estaba faltándoles al respeto y me abrieron un proceso a mí, dentro de ese proceso yo llevé documentos, aportes, recortes de prensa, testimonios de funcionarios, comprobé hasta la saciedad que había un nido de ratas y la Procuraduría hizo caso omiso y me sancionó”, manifestó.

Insistió en que, si no estuviera gritando y diciendo, “que la Procuraduría no hace culo por Cartagena ni por Colombia, nadie me pararía bolas; por aquí todo el mundo tiene que ser bien hablado, bien decente y seguir con la hipocresía, ellos son unos arbitrarios, son una entidad totalmente politizada y corrupta hasta el tuétano”.

“Imagínese el detrimento patrimonial que esta causando la Procuraduría en priorizar todos estos casos contra Dau, por decir malandrín, para tapar todos los casos de corrupción que es lo que la ciudadanía quiere que investiguen”, expresó el exalcalde.

Añadió, “todo parte de una estrategia de la procuradora Margarita Cabello, para que en alianza con los políticos corruptos que yo siempre he dicho que la Procuraduría encubre, quieren neutralizar a un acérrimo critico de la Procuraduría para que la gente de Cartagena no tenga la opción de elegirme si acaso yo me quisiera postular, para ser nuevamente alcalde de Cartagena o gobernador de Bolívar, o concejal, o cualquier cargo de elección popular”.

“Como Dau nunca jamás se robó un solo pesa no me pueden invalidar y decir nunca se puede lanzar a una elección. Entonces qué están haciendo, resulta que hay unas normas de la Procuraduría que dice que con tres sanciones ya uno no puede ser elegido a ningún cargo popular, entonces qué están haciendo, están priorizando una cantidad de procesos por nimiedades, en este caso específico por haber dicho que en la Universidad de Cartagena hay un nido de ratas”, siguió diciendo.

Puntualizó, “esta es la primera que en segunda instancia confirman, pero ya llevo cinco sanciones que me han impuesto por pendejadas como estas. Vienen un poco más en camino, hoy por ejemplo hay unas declaraciones por haber declarado a la exgerente de la ANI en Cartagena, de haber dicho que ella era una persona no grata en respuesta a unas cosas que ella dijo.

“Anteriormente en Colombia y en cualquier país del mundo mataban a cualquier activista o cualquier enemigo, pero hoy en día utilizan es el hostigamiento jurídico que es lo que están haciendo”, aseguró el exalcalde de Cartagena.

“Quieren neutralizar a un acérrimo crítico de la procuradora”, comentó.

El exalcalde de Cartagena sostuvo que esta preparando una acción de tutela en contra de la Procuraduría, “en el probable caso que se pierda poder acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la denuncia es por ejercer el uso estratégico y manipulador del sistema legal para lograr objetivos políticos y económicos”.

“Cómo lo está ejerciendo Margarita Cabello, por el número de casos que me han abierto, posiblemente el único alcalde honesto que tuvo Colombia el periodo pasado y soy el funcionario más investigado de Colombia, me había abierto como 85 procesos, ahorita están entre 60 - 62; la segunda muestra, celeridad con que mueven estos procesos por encima de cualquier cosa, a diario recibo yo correos de la Procuraduría citándome para diferentes procesos; la siguiente razón es la aparente coordinación al interior de la misma Procuraduría General de la Nación, para que múltiples dependencias dentro de la procuraduría agilicen y prioricen simultáneamente todos los procesos contra Dau”, afirmó.

El exalcalde de Cartagena llamó malandrina a la procuradora, “ella que haga lo que quiera y yo le voy a seguir dejando en evidencia, porque la malandrina es ella, quien tiene rabo de paja es ella. Ella es la que tiene tantos cuestionamientos, fíjate los contratos del hijo; qué pasó al fin con el escándalo de la maquilladora, que ella llevaba paseando por todo el país por cuenta de la Procuraduría”.

Sustentó que puede caminar por la calle con la cabeza en alto, “porque no le robe un peso a nadie; yo tengo la moral, la ética, los principios para poder hablar claro, para cantarle la tabla a los corruptos, para decirle a la Procuraduría ustedes son la columna dorsal sobre la cual se construye la corrupción en Colombia, si ustedes hicieran su trabajo y mandaran a los corruptos a la cárcel o los sancionaran no habría esta corrupción”.

“Precisamente porque nunca me robe un peso, es que puedo darme el lujo de hacer eso y ella lo que está haciendo es amenazando. A mi no me asusta esa señora, me pueden meter una denuncia, cinco, diez; ya con cinco sanciones, crees que a mi importa si termino con cinco o con cincuenta, ya el daño que ellos están haciendo esta hecho”, exteriorizó.

