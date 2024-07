Richard Carapaz se quedó con la etapa 17 del Tour de Francia 2024

Richard Carapaz se convirtió este miércoles 17 de julio en el primer ecuatoriano en ganar una etapa en el Tour de Francia, logrando la victoria en la estación alpina de Superdévoluy. Con este triunfo, Carapaz ha conseguido victorias en todas las grandes vueltas por etapas, consolidando su estatus como uno de los ciclistas más destacados de su generación.

El campeón olímpico, que no podrá defender su título en París al no haber sido seleccionado por su país, culmina así un gran Tour de Francia. Durante la competición, Carapaz vistió el maillot amarillo de líder, un logro significativo ya que es la única de las grandes vueltas en la que aún no lo había hecho. Su actuación ha sido aclamada tanto por los aficionados como por sus compañeros de equipo, quienes han destacado su determinación y habilidad.