López Obrador anuncia que ya no sostendrá más reuniones con jefes de Estado

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves 18 de julio que no se reunirá con ningún otro jefe de Estado hasta el final de su mandato el próximo 1 de octubre. Además, insistió en su retiro “por completo” de cualquier evento público o político tras concluir su periodo presidencial.

En su habitual conferencia desde el Palacio Nacional, López Obrador declaró que las relaciones diplomáticas serán gestionadas por Claudia Sheinbaum, quien asumirá la presidencia de México el 1 de octubre, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en la historia del país.

“Ya tomé también la decisión de no ver a ningún jefe de Estado, a ningún presidente”, afirmó el mandatario.

López Obrador anticipó la asistencia de mandatarios de todo el mundo a la ceremonia de entrega de la presidencia a Sheinbaum, pero enfatizó que no se reunirá con ellos. “Desde luego, en el acto ellos van a estar ahí, pero no me voy a reunir con presidentes, con jefes de Estado, porque tendría que reunirme con todos y yo creo que eso corresponde más ya a la futura presidenta constitucional”, sostuvo.

El presidente mexicano aseguró que las relaciones bilaterales serán responsabilidad de su sucesora y reiteró que no asistirá a ningún evento público o político, ni en México ni en el extranjero, tras su retiro.

“Yo me retiro por completo, no voy a tener ninguna actividad pública política, no voy a asistir a ningún evento ni en México ni en el extranjero”, expresó.

López Obrador afirmó que su ciclo como figura pública ha terminado y que se retirará del foco político al concluir su mandato. En este sentido, reveló que ha rechazado invitaciones para asistir a foros en otros países.

“Me han estado invitando para asistir a foros en otros países, para visitar otros países una vez que yo termine, pero no voy a participar. Agradezco mucho las invitaciones”, concluyó.