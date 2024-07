Pádel sigue cobrando fuerza en Colombia: su creador explica a qué se debe

Del 26 al 28 de julio, el pádel se tomará Bogotá ‘Zurich Colombia Padel Cup’, un evento deportivo que se llevará a cabo en el Country Club.

En el marco de este importante evento, La W conversó con el notario y empresario mexicano Ignacio Soto Borja, cocreador del pádel junto a Enrique Corcuera, quien explicó cómo surgió este deporte y cuál es la relevancia que ha cobrado hoy en día.

Este juego, que fue creado hace 55 años en Acapulco, México, tiene una cancha de 20 metros por 10, con una red en la mitad y está diseñado para “jugar con amigos y familia”, según su creador.

“Enrique Corcuera hizo el reglamento del reglamento, pero, cosa curiosa, como no le gustaba perder, a veces lo cambiaba para sus amigos y su familia (…) Viviana Corcuera, su esposa, hizo el reglamento oficial y ya nadie pudo cambiar las reglas. Pasó el tiempo y yo me di cuenta de que es un deporte de origen mexicano, por lo que yo, siendo notario, me puse de acuerdo con Enrique Corcuera para organizar esta situación”, relató Soto Borja en La W.

De esta forma, el reglamento actual de pádel existe desde el año 1992, cuando fueron registrados los derechos de autor y se establecieron, entre otras cosas, las medidas que deben tener las canchas.

Por otra parte, sobre cuál es el éxito detrás del pádel, que se ha popularizado en el mundo –incluso en Colombia–, Soto Borja explicó que se debe a que “es un deporte urbano”, ya que, mientras otros deportes como el fútbol o el tenis requieren de amplios espacios, el pádel solamente necesita de 200 metros cuadrados, por lo que “esto hace que sea un deporte que se juega dentro de las ciudades”.

Cabe recordar que en el ‘Zurich Colombia Padel Cup’ se llevará a cabo la primera exhibición de pádel profesional en el país y también se desarrollará y promocionará la práctica de este popular deporte en el país.

De este modo, el evento contará con la participación de reconocidos jugadores internacionales que hacen parte del top 30 mundial, cuyo listado cuenta con más de 1.800 deportistas, como Robert Farah, Alejandro Falla y jóvenes padelistas que representan a Colombia en competencias internacionales.