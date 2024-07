¿Qué son los billetes G5? Banco de la República explica sobre posibles falsificaciones

En redes sociales se empezó a hablar sobre unos supuestos “billetes G5″, que son prácticamente idénticos a los originales, pero realmente son falsificados. Esta situación no solo se está presentando en Colombia, sino en varios países, generando una alerta a la economía y la seguridad financiera.

Sin embargo, pese a la ilegalidad detrás de estos billetes, varios usuarios en plataformas digitales han manifestado curiosidad e interés en obtenerlos en el país, incluso se han llegado a ver algunos vendedores que ya están ofreciéndolos.

Sobre el tema, el Banco de la República se manifestó al respecto, comentando inicialmente que a sus puertas no han llegado estos “billetes G5″

¿Qué dice el Banco de la República sobre los “billetes G5″?

Según expone el Banco de la República, estas piezas denominadas “billetes G5″ se trata de una simulación de los billetes que hoy circulan en el territorio colombiano, pero de una más baja calidad, por lo que recordaron a los usuarios las técnicas fáciles para identificar cuando un billete es auténtico o falsificado.

Todo esto pues, pese a que puede ser idéntico a los originales, puede identificar si es real por medio de la verificación de las cinco claves:

Mire: observe detenidamente las imágenes y colores del billete.

observe detenidamente las imágenes y colores del billete. Toque: algunas imágenes y textos tienen un alto relieve que podrá percibir fácilmente.

algunas imágenes y textos tienen un alto relieve que podrá percibir fácilmente. Levante: cuando observe al trasluz, el billete le mostrará imágenes coincidentes y marcas de agua.

cuando observe al trasluz, el billete le mostrará imágenes coincidentes y marcas de agua. Gire: fíjese en los cambios de color y movimiento, al igual que en la imagen oculta al girar el billete.

fíjese en los cambios de color y movimiento, al igual que en la imagen oculta al girar el billete. Compruebe: si tiene la oportunidad, utilice una lámpara de luz ultravioleta que le mostrará unas pequeñas líneas aleatorias.

Es importante tener en cuenta que hay algunos mecanismos que NO debe de usar para verificar si un billete es real, por ejemplo: el uso de marcadores probadores, mojar los billetes, frotarlos en alguna superficie, rasparlos con las uñas, entre otros, pues estas técnicas no están en el proceso compartido por el Banco de la República y, por ende, no son confiables.

Recuerde que la falsificación y tráfico de moneda falsificada es un delito que lo puede llevar a la cárcel, estipulado en el artículo 274 y 275 del Código Penal Colombiano.

Evite que sus billetes se dañen

A pesar de que los billetes son hechos con materiales resistentes, es importante que sepa cómo prevenir el deterioro prematuro a la vez que cuida los sellos de verificación. Para ello, es recomendable que no los cosa con grapas, marque, raye o doble en exceso; además, claro está, de evitar el contacto con sustancias como: grasa, detergentes, químicos, entre otros.