Cupo de endeudamiento en Santa Marta por $407.000 millones es analizado en el Concejo

Miguel Martínez, concejal de Santa Marta, y Luis Felipe Gutiérrez, secretario de Infraestructura del Distrito, hablaron en La W sobre el cupo de endeudamiento de la ciudad y de la solicitud de un préstamo para financiar obras que hacen parte del Plan de Desarrollo Santa Marta 500+.

El cupo de endeudamiento es de 407.000 millones de pesos, recursos que se destinarán para llevar a cabo operaciones de crédito público interno o externo. Algunas de estas obras son la construcción de muelles turísticos por 7.500 millones, la sectorización hidráulica del distrito para mejorar la operación del sistema de acueducto por 30.000 millones, la construcción de casas de justicia locales por 5.000 millones, la construcción del mirador ecoturístico del parque El Cundí por 7.000 millones, y la renovación del centro histórico por 36.000 millones.

Según lo manifestado por el secretario de Infraestructura, Luis Felipe Gutiérrez, dicha solicitud está siendo analizada en la sesión descentralizada realizada por el Concejo de Santa Marta. El funcionario asegura que la ciudad tiene muchas problemáticas por lo que es necesario que se lleven a cabo los diferentes proyectos planteados por el Distrito.

“Las necesidades de Santa Marta son muchísimas, hemos recibido inquietudes en temas de salud, educación, agua potable y alcantarillado, que tiene una importancia en el Distrito de Santa Marta y esa ha sido la intención de este gobierno de hacer unas acciones importantes, para eso llevamos al Concejo la aprobación de 20 proyectos estratégicos con miras a poder solucionar esta problemática”, afirmó el secretario de Infraestructura, Luis Felipe Gutiérrez.

Por su parte, el concejal Miguel Martínez afirma que más de 400.000 millones de pesos es una cifra muy alta para que se apruebe de una vez: “yo pensaría que por lo menos la Alcaldía sí quiere endeudar la ciudad, empezar proyecto por proyecto y cuando se vayan desarrollando las obras y se entreguen, que nosotros veamos que sí se están cumpliendo las cosas, ir autorizando porque sí no, entonces estamos perdiendo nuestras facultades en el Concejo”, dijo el cabildante.

Según el secretario de Infraestructura, las necesidades de Santa Marta no dan espera, de ahí la importancia de que se aprueben los recursos para que la administración empiece a tomar acciones, “para eso ha sido el proceso para ver como acometemos esta serie de proyectos de impacto y de necesidad urgente para la ciudad de Santa Marta”, precisó.

Sin embargo, el concejal Martínez dice que no se puede endeudar a la ciudad con estos proyectos y que es necesario el apoyo del Gobierno Nacional, “nosotros no podemos endeudarnos para mitigar unos problemas que tienen 30 o 40 años en la ciudad, es importante que el alcalde entienda que no nos podemos endeudar”, puntualizó.

