Caso UNGRD: Sneyder Pinilla le contestó al presidente Petro por recientes críticas

Sneyder Pinilla, uno de los protagonistas del desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), le respondió al presidente de la República, Gustavo Petro, por los cuestionamientos que hizo sobre la propuesta de seis páginas que le presentó a la Fiscalía General de la Nación para negociar un principio de oportunidad y un preacuerdo.

En el documento, propone purgar 5 años de prisión en una guarnición militar y devolver 292 millones de pesos en reparación por el saqueo de la entidad de la que fue subdirector hasta finales del pasado mes de febrero.

“Ufffff. Pagar poquita cárcel y salir a disfrutar el botín”, dijo el mandatario a través de su cuenta de X, citando la noticia publicada en W Radio.

Horas después Pinilla contestó mediante un comunicado en el que le recordó al jefe de Estado que el escándalo de corrupción ocurre con altos funcionarios de su Gobierno.

“Lamento que el señor presidente de la República pretenda tener injerencia en los procesos judiciales en los que estamos implicados altos funcionarios de su Gobierno”, aseguró.

También dijo que le preocupa la pérdida del material probatorio en medio de la investigación que se adelanta por el desfalco de la UNGRD en la que participó activamente.

Pinilla fue más allá y les pidió a los congresistas Iván Name y Andrés Calle que devuelvan los miles de millones de pesos que se apropiaron en medio de este escándalo de corrupción.

“Así que invito a los congresistas, a otros servidores públicos y a todo aquel que se apropió de dineros que no nos pertenecen, como lo son el representante a la Cámara Andrés Calle y el senador Iván Name, a que se unan en este compromiso por la verdad y reparación; que devuelvan los mil y tres mil millones de pesos que recibieron respectivamente, dinero que pertenece a los colombianos”, dijo.

El exsubdirector de Gestión dijo que es consciente que estará privado de la libertad y que ya inició su proceso de reparación económica.

“Les aseguro que repararé económicamente; camino que ya inicié”. Sé que debo cumplir prisión preventiva de la libertad y así lo haré. Continuaré cooperando para que la verdad salga a la luz. Entiendo que su confianza en mí esté destruida; sin embargo, apelo a su sabiduría”, afirmó.

Dijo que “no hui, no me escondí, no pido impunidad y no me escondo bajo figuras de poder. Soy responsable de mis actos y, aunque temo por mi vida y la de mi familia, decidí ser el primero en asumir y contarle con pruebas al país lo que sucedió al interior de la UNGRD”.

Sneyder Pinilla de nuevo le pidió perdón al país

“Les pido una vez más perdón. Expreso mi gran arrepentimiento con cada uno de ustedes, en especial con los habitantes de las poblaciones más afectadas por las acciones cometidas. Espero que la justicia siga actuando para que no sea solo el eslabón más débil el que le dé la cara al país mientras los poderosos continúan desangrando nuestra nación”.