PGN solicita información sobre elección de mesa directiva de Cámara de Representantes

La Procuraduría General de la Nación solicitó información relacionada con la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes para el período legislativo 2024-2025.

Mediante un documento de dos páginas hizo su pronunciamiento frente a la elección que se desarrollará este 20 de julio.

Le puede interesar Procuraduría investiga directivos de Idartes por remodelaciones en teatros de Bogotá

Según el Ministerio Público, una vez revisada la información allegada: “con el propósito de promover y garantizar la defensa del orden público, las garantías y derechos fundamentales de las personas y la efectividad de los derechos de los ciudadanos, la Procuraduría General de la Nación procedió a remitirle estas consideraciones a la actual Presidencia de la Mesa Directiva, con el fin de que se pronuncie sobre el contenido de su escrito y envíe a este Órgano de Control copia de la respuesta”.

La Procuraduría, además, hace un recordatorio sobre el ejercicio de la función preventiva de la entidad para explicar que no hay injerencia en las decisiones de funcionarios públicos:

“Importante recordar que el ejercicio de la función preventiva no implica en modo alguno la coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades públicas o de los particulares que ejercen funciones públicas. En esta órbita, la PGN no expide conceptos, avales o aprobaciones frente a documentos producidos o actuaciones desplegadas por los sujetos de vigilancia; de allí que las recomendaciones efectuadas no obliguen a los sujetos en mención”, señala.