El problema que siguen enfrentando habitantes del barrio El Laguito, en Cartagena

Cartagena

Habitantes del barrio El Laguito, en Cartagena, piden restitución de su franja de agua; que les quiten el espolón que los afecta y que ninguna empresa privada usufructúe o se beneficie con el deterioro.

El concejal Rafael Meza expuso que, durante casi 30 años habitantes del ese sector enfrentan el problema el cual se ha convertido en eterno, y exteriorizó que esto se debe al espolón o la boca de El Laguito donde años tras años ocurre mortandad de peces.

El cabildante narró que hace 30 años un alcalde de la época, “de manera irresponsable, pensando en el bien particular y no en el bien de los cartageneros, y no sé con qué otros intereses, permitió que hicieran este espolón para que al Hotel Hilton le quedaran unas playas privadas”.

“Se presentó una acción popular contra el Hotel Hilton porque se había apropiado de unas playas privadas que pertenecen a todos los cartageneros, a través de eso y mediante esa acción popular fue condenado el Hotel Hilton para que restituyera estas playas y no se por motivo o razón no la puede restituir el Hotel Hilton. Lo conminaron a través de un fallo judicial hacer un parque, sería bueno averiguar si este parque realmente ya lo hizo el Hotel Hilton y en qué sector”, siguió refiriendo el concejal.

Añadió, “lo más importante, independientemente si el Hilton cumplió o no, es que si eliminamos esta boca de El Laguito vuelve a tener su tranquilidad, el agua vuelve a fluir sin ningún inconveniente. Creo que ya esta bueno que se le brinden todos estos beneficios al Hotel Hilton, el cual viene usurpando unas playas privadas que es para el uso, goce, de todos los cartageneros”.

“Dicen los ingenieros que quitando este espolón El Laguito vuelve a tener su tranquilidad y las aguas fluyen sin ningún inconveniente; manifiestan los ingenieros que mientras no quiten el espolón de allí, por mucho recurso se invierta, dragado o por muchas obras que se hagan, se va a perder este recurso, la plata va a ser perdida; esta es la solución”, expresó el concejal Meza.

La Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar le apuestan la construcción de espolones de seguridad, un complejo turístico; la expansión del canal que enlaza el mar con el cuerpo de agua.