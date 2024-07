Al Oído: Hugo Ospina es un enemigo de Bogotá; alcalde Galán, ¡haga sentir su autoridad!

Cada día peor y en reversa el señor Hugo Ospina, quien aún se hace llamar líder de los taxistas. Hoy le sacamos tarjeta roja Al Oído: ¿hasta cuando van a dejar los entes de control que este señor deje a la ciudadanía en riesgo?

¿Hasta cuándo se le va a permitir a Hugo Ospina que se imponga sobre millones de ciudadanos? ¿De cuándo acá se permite bloquear vías afectando a tantos?

Lo único que se está esperando es que las autoridades sean efectivas, que la Policía actúe a tiempo, ya que pareciera que se permitió que algunos, porque son una minoría, se vuelvan otra primera línea bloqueando cuando quieren el derecho de tantos.

Le puede interesar ¿Por qué hay paro de taxistas este 23 de julio? Gremio explica las razones

Hay que preguntar a Hugo Ospina por qué a costa de las personas siempre quieren protestar, por qué dejando en medio la productividad de la ciudad.

Pero además, ahora no solo buscan afectar a todos, sino que persiguen a quienes trabajan en aplicaciones, que valga decir, son aplicaciones en las que también participan y ahora el señor Ospina también pretende que se sancionen a los usuarios que utilizan dichas aplicaciones. Eligiendo un mejor servicio, lo cual es sano, ya no estamos para monopolios. Que además por andar anclándose a un modelo no se dan a la tarea de mejorar.

Este pulso a la fuerza buscan ganarlo y yo si le digo al alcalde recuerden la sabiduría popular, el mico sabe en qué palo trepa, ¿hasta dónde les van a permitir este disparate y abuso diario?

Una buena señal por parte del gobierno sería que Ospina quede vetado en cualquier mesa de diálogo con el gobierno o con cualquier entidad. No pueden dejar que monopolios intenten chantajear con bloquearnos o aprietan o les ganan el pulso.

Ni las instituciones, ni el gremio de taxistas, que además la mayoría son respetuosos y una minoría los está afectando, pueden continuar con estas amenazas, Amigos taxistas, su principal falla es que creer que bloqueando nuestros derechos van a lograr algo.

Discúlpenme, pero acá en Colombia se está normalizando y se nos volvió paisaje ver cómo Disfrazan la violencia de manifestación. Nuestras fuerzas deben tener garantías, apoyo e intervenir deben garantizar el orden, la movilidad y nuestra seguridad.

Qué nadie lo olvide: Hugo Ospina es un enemigo de Bogotá, no es líder de taxistas ni de nadie. Es un enemigo de Bogotá que en medio de tantas amenazas pretende anclarnos al pasado.