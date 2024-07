Gustavo Bolívar no aceptará retractación extemporánea de Miguel Polo Polo

A través de su cuenta de X, el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar anunció que no aceptará ninguna retractación extemporánea del congresista Miguel Polo Polo, por el caso de injuria y calumnia.

“No aceptaré retractación extemporánea del Sr Polo Polo. La calumnia se presentó durante la campaña a la alcaldía y me perjudicó. Pedí al magistrado que la retractación fuera antes del 29 de oct. y el señor lleva 8 meses dilatándola. Ya no me interesa. Voy hasta las últimas consecuencias. Todo o nada”, dijo Bolívar.

Cabe recordar que, la Corte Suprema Justicia ordenó este lunes la conducción inmediata del congresista, Miguel Polo Polo a la Sala de Instrucción en un proceso de injuria y calumnia por haber sostenido que Bolívar era presuntamente responsable de suicidios de extrabajadores y el financiamiento de la Primera Línea.