La dieta y tratamiento que funcionan para desinflamar: tome nota

Nathaly Marcus, una de las pioneras integrativas de bienestar en México, licenciada en nutrición y ciencia de los alimentos por la Universidad Iberoamericana, habló en Salud y Algo Más de W Radio sobre la diferencia entre la inflamación y el sobrepeso.

“Hay dos cosas muy distintas: la inflamación y la retención del líquido. Cuando hablamos de inflamación, estamos hablando a nivel celular, es decir, nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico está secretando ciertas hormonas”, dijo.

De este modo, advirtió que aunque muchas veces se crea que solo nos estamos inflamando por un día o por cierto tiempo luego de haber comido algo pesado, puede que pase durante todo un año o 5 años y “de repente tenemos artritis, cáncer, lupus, alguna enfermedad autoinmune, obesidad, diabetes”, esto, debido a que hemos llevado a nuestro cuerpo a un proceso de alimentos procesados durante mucho tiempo, o cuando tenemos estrés, malos hábitos o un sueño poco reparativo, sedentarismo, y más.

“Nuestro estilo de vida es proinflamatorio y el cuerpo está respondiendo con esa inflamación. No es una inflamación donde me desabrocho el pantalón y me inflamé porque comí lechuga. No estamos hablando a nivel celular”, dijo.

Tratamientos

De acuerdo con la experta, hay desde alimentos hasta suplementos que nos pueden ayudar a desinflamar, empezando por “lo que conocemos como esta dieta antiinflamatoria, esta dieta premiada por la UNESCO como la única dieta que funciona, que es una dieta mediterránea, una dieta alta y rica en omegas, principalmente en pescados de agua azul. Estos pescados como las sardinas, como las anchoas, los pescados blancos ricos en Omega 3″, agregó.

Además, mencionó que también funciona el resveratrol, que es un antioxidante antiinflamatorio, así como la cúrcuma.

Finalmente, reveló una de sus recetas que más receta para este tema de la inflamación: “En una olla de agua, quitamos la cáscara de la piña, la ponemos a hervir por 20 minutos con una cucharada sopera de cúrcuma, le podemos poner un pedazo de jengibre fresco o jengibre en polvo o cúrcuma en polvo y eso lo podemos colar y tomar 1 litro al día, puede ser durante el día como agua, agua caliente o agua fría como té frío o caliente”.

Escuche la entrevista completa aquí: