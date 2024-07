Países y lugares más calurosos de Latinoamérica: ¿está Colombia?

Este 2024, Colombia se enfrentó a temperaturas muy altas que, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales o Ideam, llegaron a los 40 grados centígrados en varios municipios del país, hecho que no se veía desde hace 30 años.

Siendo así, enero se ha convertido en el mes más caliente de los últimos años en la historia de Colombia. Esto debido al Fenómeno de El Niño, que provocó decenas de incendios en varias regiones del país.

Sin embargo, hay países que todo el tiempo manejan estos grados de temperatura, como Surinam, país de América del Sur que de acuerdo al Portal de Conocimientos sobre el Cambio Climático (CCKP, por sus siglas en inglés), es uno de los lugares más calurosos en el mundo.

Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), citado por National Geographic, que comparte información sobre el clima de los países de todo el mundo y sobre las temperaturas medias históricas, los lugares más calientes de la Tierra son:

1. Desierto de Lut, Irán

Este desierto, ubicado en el sureste del país del Golfo Pérsico ha registrado una temperatura oficial de 80,8 °C, lo que lo convierte en una de las regiones más calurosas de la Tierra.

El Desierto de Lut fue declarado Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, al subrayar que esta región ha sido descrita como un lugar inhóspito y casi “sin vida” sobre el que no se sabe mucho de sus recursos biológicos locales.

2. Desierto de Sonora, México

El desierto de Sonora está situado a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Al igual que el desierto de Lut, ha registrado una temperatura máxima de 80,8 °C. De acuerdo con el Servicio de Parques Nacionales de EE.UU. este desierto experimenta escasas precipitaciones durante el invierno y tormentas monzónicas en verano.

3. Valle de la muerte, Estados Unidos

Este valle fue considerado, por varios años, el lugar más caluroso del mundo con un récord que, hasta entonces, no tenía precedentes.

Con una temperatura de 56,7° C. el 10 de julio de 1913, se llevó el título del lugares con temperaturas más extremas. Incluso, el texto “How did Death Valley get its name? Not from the heat” de National Geographic, señala que este valle es tan difícil de geolocalizar que ha generado que muchas personas se pierdan y haya muerto al no ser hallados.

Países de Latinoamérica más calurosos

De acuerdo con National Geographic, estos son los países más calientes de Latinoamérica: