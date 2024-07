Pido disculpas a la gente de Bucaramanga: Comediante Alejandro Riaño

Bucaramanga

A través de redes sociales se difundió un video en donde Alejandro Riaño en su papel de Juanpis González entrevistaba al futbolista Hugo Rodallega, en medio de esta conversación, el comediante sacó una camiseta del Atlético Bucaramanga marcada con el nombre del jugador de Independiente Santa Fe, se la regala y dice que la puede utilizar para limpiar las mesas en su casa.

La acción del comediante y el futbolista generaron indignación entre los hinchas calificándola de irrespetuosa. Incluso el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció y señaló que “un equipo humilde, que logró su primera estrella con mucho sacrificio, merece que se le respete su camiseta y escudo”.

Por tal motivo, Alejandro Riaño a través de las historias en su cuenta de instagram le pidió disculpas a los hinchas del Atlético Bucaramanga y aseguró que su personaje precisamente busca demostrar todo lo que no está bien como sociedad y no representa lo que él piensa en su vida.

“Un personaje machista, clasista, racista, xenófobo, homófobo y respetuoso que es todo lo que para mí como Alejandro Riaño está mal. Quiero muchísimo Bucaramanga, quiero muchísimo a la gente del Atlético Bucaramanga porque me alegre además por su triunfo y esto no tiene nada que ver con lo que yo como Alejandro Riaño pienso ni siquiera mis valores. Si alguien le molestó pido disculpas pero también los invito a que vean un poco más allá ese video y casi toda la entrevista se habla sobre el racismo y esto nadie habla, me parece más importante”, señaló Riaño.

El comediante aseguró que ha recibido también amenazas por este hecho y pide que se diferencie lo que su personaje está diciendo a lo que él piensa.