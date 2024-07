Para incrementar acceso a agua potable, se hará un préstamo de $65.000 millones en Bolívar

Cartagena

Bolívar se encuentra por debajo del promedio nacional en cobertura del servicio de agua potable y acceso a alcantarillado, lo que llevó al gobierno departamental a solicitar un préstamo de $65.780 millones para incrementar el acceso.

La subgerente técnica de Aguas de Bolívar, Eliana Romero, sostuvo que este préstamo se haría a través de vigencias futuras excepcionales para así desarrollar el plan departamental de agua, que fue creado como una política de Gobierno Nacional en el año 2008 para mejorar los indicadores de agua potable y saneamiento básico.

Romero sustentó que se requiere la autorización de la Asamblea Departamental para que el gobierno departamental comprometa vigencias futuras excepcionales por valor de $65 mil 780 millones, de los presupuestos de las vigencias fiscales de 2025 hasta 2033.

Asimismo, detalló los montos definitivos para el pago del crédito.

“Estas asignaciones que están año a año se descontaran del Sistema General de Participaciones asignado, lo demás se requerirá para inversiones y lo que requiere el plan departamental de agua”, afirmó la subgerente técnica de Aguas de Bolívar, Eliana Romero.

Los municipios que se verán beneficiados con el millonario recurso son: Altos del Rosario, Norosí, San Juan- San Jacinto y El Carmen de Bolívar.

“Esto suma en total $40 mil millones, el excedente de $4 mil 800 millones es para el proyecto de regional San Juan- San Jacinto y se asignaron a través de Sistema General de Participaciones del departamento”, dijo Romero.

El municipio de Norosí presenta deterioro progresivo de sus acueductos rurales que requieren intervención con equipos y maquinaria para su recuperación. En San Juan – San Jacinto se busca optimizar la conducción, el almacenamiento y el circuito hidráulico, en el sector de La Gloria; reposición de tramos de la aducción, reparación, reforzamiento y optimización de la captación del acueducto regional san juan - san jacinto.

“En el municipio San Jacinto actualmente está presentando una baja cobertura en la prestación del servicio de agua potable, en la cabecera municipal, esto debido al estado en el que se encuentra la infraestructura actual en sus componentes de distribución y almacenamiento”, informó Aguas de Bolívar.

El Carmen de Bolívar, especialmente el corregimiento de Macayepo, adolece de un sistema de acueducto en óptimas condiciones; cuenta con una fuente de captación deficiente, la cual no está cumpliendo con la demanda diaria durante todo el año, “toda vez que el pozo que produce todo el año no cubre la necesidad diaria, y el pozo que cumple con la demanda es intermitente, por tanto, no se puede contar con este en la mayor parte del año”.

“Esto se debe a que el corregimiento se abastece de dos pozos artesanos o aljibes de profundidad promedio de 6 metros”, sostuvo la subgerente técnica de Aguas de Bolívar.

El municipio Altos del Rosario actualmente está presentando una baja cobertura en la prestación del servicio de agua potable, en la cabecera municipal, por el estado en el que se encuentra la infraestructura actual de más de 30 años de construcción.

Una vez la Asamblea Departamental de Bolívar apruebe la petición, la gobernación pasa la solicitud al Ministerio de Vivienda que hará el préstamo y gira los recursos del Sistema General de Participaciones al consorcio fiduciario Patrimonio Autónomo FIA, que maneja los dineros de los planes departamentales de agua en el país.

“Hay que aclarar que esto no afecta las finanzas departamentales, en esto he querido ser claro; se puede aprobar el préstamo, que ya se había aprobado en la vigencia anterior, sin afectar las finanzas del departamento”, manifestó el diputado Zaith Adechine.

El diputado Víctor Mendoza refutó: “inicialmente se habló de una inversión alrededor de los $40 mil millones, hoy las vigencias futuras que pide el gobierno departamental este alrededor de los $65 mil millones, matemáticamente yo diría que el costo de la deuda estaría alrededor de los $25 mil. No sé si el gobierno departamental fundamentó esta iniciativa de acuerdo a unos porcentajes de meses anteriores, donde hoy tenemos tasas bajas donde no necesariamente tendríamos que pensar en los $65 mil millones”.

La subgerente técnica de Aguas de Bolívar concluyó diciendo que el proyecto viene del periodo anterior y están modificando la forma en cómo se va hacer instrucción de giro directo.

“Ya hay contratos firmados con los bancos, la idea es que una vez se haga el desembolso nos sentemos nuevamente con los bancos y ajustemos esas tazas de intereses, porque ya sabemos que están bajando; hoy tenemos proyectado lo que pagaremos anualmente”, último.