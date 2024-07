Presidente Petro anuncia "cambios tácticos" en las Fuerzas Militares

Una serie de cambios tácticos en las Fuerzas Militares anunció el presidente Gustavo Petro, con el fin de mejorar las condiciones de habilidad y de seguridad en el país.

Desde Cartagena, en el aniversario 201 de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, explicó que para ver reflejada las transformaciones se trabajar para lograr más incautaciones y desde el punto de vista militar, obtener más derrota de quien considera que la sociedad colombiana solo cambia bajo las armas.

“Vamos a tener unos cambios, ya se vienen presentando, unos cambios tácticos le llamo yo. Aún tenemos que lograr más incautaciones, aún tenemos que lograr desde el punto de vista militar más derrota de quien considera, erradamente, que la sociedad colombiana sólo cambia bajo las armas, o que la fase a la que entra esta sociedad siguen siendo las fases de la codicia, de la economía, ilícita”, expresó el presidente Petro.

Señaló, “esperamos que la Fuerza Militares, con su accionar militar y preventivo, puedan abrir ese paso; ese paso significa victoria, significa quitar regiones estratégicas, significa quitar poderes armados que solo en su potencia destruyen nuestra propia sociedad”, señaló.

“Ese cambio táctico entonces tiene que ver, en cómo El Ejército puede ser más rápido y eficaz en lo que le corresponde para acorralar fuerzas que no quieren la paz en Colombia; cómo La Armada, lo puede hacer desde su perspectiva; cómo la coordinación entre unos y otros no se convierte en trancos, en demora, en un tiempo que se pierde que puede ser vital para la sociedad colombiana; cómo con cierta independencia de un arma y las otras podemos lograr resultados más efectivos, más rápidos, más contundentes”, detalló,

En el marco de la ceremonia militar, que tuvo lugar en la Escuela Naval de Cadetes, el presidente sostuvo que los medios de comunicación aún no dan a conocer los logros que han obtenido durante su gobierno.

“A través de la comunicación aún no se observan, no se es consciente de los triunfos que ya se obtienen, el que el homicidio disminuya un 5,3% de un año hacia el otro, en esa cantidad un 5,3%, es indudablemente un triunfo; así vamos en estos seis meses, en la mayoría de los delitos que tienen que ver con la Policía, que la Policía tiene que controlarlos, se ha obtenido éxitos menos en la extorsión”, manifestó.

Puntualizó, “ese balance positivo tiene que darse. A veces no se necesita exclusivamente un esfuerzo militar, lo hemos discutido con ustedes una y otra vez, se necesita un esfuerzo social; si no somos capaces de sustituir economías ilícitas por lícitas, quizás el esfuerzo de incautación no sea suficiente porque se necesita reforma agraria, porque se necesita que el campesinado tenga ayuda del Estado, que pueda sembrar otros productos y que pueda vivir bien de ellos”.

Junto a la cúpula militar insistió en que, tanto la acción militar como la acción sociopolítica son fundamentales y son eficaces en el país, “la una desde el terreno puramente militar, de la acción Armada, de la inteligencia militar, de saber apuntar el fusil, no solamente por los artilugios técnicos de la vida y otros sino porque hay una inteligencia sabiendo a dónde es que hay que apuntar”.

“También de la fuerza sociopolítica de la misma sociedad, que sea capaz de disminuir las desigualdades sociales, las injusticias y construir un país democrático y profundamente libre”, concluyó.