"Su agenda no es nuestra agenda": duro mensaje de la senadora Zuleta al ministro Cristo

Desde la plenaria del Senado, Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, lanzó una dura crítica al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Según la senadora, la agenda del ministro no coincide con la del Gobierno del presidente Gustavo Petro, especialmente en relación con el proyecto de autonomía territorial anunciado por la cartera política.

Zuleta tomó la palabra ante el pleno del senado y le dijo al ministro de Gobierno que “su agenda no es nuestra agenda. Su proyecto de autonomía territorial no es el proyecto progresista y no intente confundir a la ciudadanía”

La senadora añadió que la bancada del Pacto Histórico “no se deja confundir”.

Su intervención fue interpretada por los demás parlamentarios como una clara manifestación de las diferencias políticas entre la bancada del Gobierno y el ministro Cristo, quien lleva menos de un mes en el cargo.

El representante Andrés Forero criticó la intervención: “vaya forma de empezar la construcción de un ‘acuerdo nacional’, cuando el ministro del Interior es incapaz de concertar con su bancada”.

En todo caso, Zuleta argumentó que la propuesta de autonomía territorial que se prevé presentar ante el Congreso no se ajusta a los principios del progresismo que defiende el Pacto Histórico. Concluyó su intervención diciendo: “La agenda del gobierno es una y su agenda personal es otra”.