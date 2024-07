Velia Vidal, la escritora chocoana elegida entre las 100 mujeres inspiradoras

En diálogo con Pacífico Es Más, la comunicadora social y periodista, escritora y activista, Velia Vidal, habló de sus orígenes en Bahía Solano, Chocó, y de cómo ha sido su trayectoria.

“Yo vivía con mis abuelos. Mi abuelo era motorista de la Universidad Tecnológica del Chocó y mi abuela era panadera. Era una casa con 10 hijos y yo, un mundo muy feliz, una casa de madera con una adicional que era la cocina”, dijo.

“Teníamos gallinas, azotea en donde se arreglaba el pescado, estábamos muy cerquita al mar. Entonces fue una infancia llena de agua”, añadió.

Velia se refirió a su educación y le contó a Pacífico Es Más que realizó gran parte de sus estudios en la ciudad de Quibdó, aunque siempre regresaba a Bahía Solano en la temporada de vacaciones o receso estudiantil.

“En Cali terminé el colegio y después de cinco años me vine a Medellín a hacer la universidad”.

“En realidad, siempre, pese a que no teníamos biblioteca en la casa, me interesaba mucho la poesía y los cuentos. Mi mamá se suscribió en su primer empleo al círculo de lectores, entonces el libro tenía para mí una relevancia. Después, cuando llegué al colegio en Cali, este tenía biblioteca, entonces me volví una usuaria asidua de este espacio’, reveló.

Además, habló de Flecho, la Fiesta de la Lectura y la Escritura del Chocó que ahora también fue llevada a Turbo, Antioquia. Por esto, explicó el significado de ‘Motete’, un canasto elaborado con fibras naturales.

Finalmente, habló de ‘Cuerpos de Agua’, su más reciente libro.

Conozca todos los detalles de la entrevista a continuación: