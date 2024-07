Estos son algunos países que se ubican en dos continentes al mismo tiempo

Alrededor de lo largo y ancho del Planeta Tierra hay diferentes lugares geográficos que, puntualmente, son conocidos con determinados nombres para agruparlos, por ejemplo, la península ibérica (en donde están España y Portugal); y la península escandinava, (en donde están países nórdicos como Noruega y Dinamarca). Incluso, la isla de Gran Bretaña, en donde están Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda.

Así mismo, también es sabido la división mundial que tiene el planeta geográficamente con los continentes:

América

África

Europa

Oceanía

Asia

En ese mismo sentido, también se conoce que por cada zona continental hay una serie de países agrupados. Por ejemplo, en Europa se conoce de España, Alemania, Francia, Italia, etc. En África de Camerún, Nigeria, Costa de Marfil, Egipto, etc. De América, Colombia, Estados Unidos, Brasil, etc.

Sin embargo, hay una serie de países que no pertenecen a una sola zona continental, sino a dos. En W Radio le contamos.

Países que están en dos continentes al mismo tiempo

Según National Geographic, estos países se encuentran en la zona central o oriental del planeta, por lo que comparten dos continentes.

“Hay cinco países (Azerbaiyán, Georgia, Kazajistán, Rusia y Turquía) que se encuentran tanto en Europa como en Asia”, explica la revista citando a The World Factbook, “una publicación dependiente del Gobierno estadounidense que ofrece una gran cantidad de datos internacionales”.

Así mismo, puntualizan que en todos los casos, de estos países anteriormente nombrados, “la sección más grande está en Asia”.