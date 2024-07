Al Oído: ¡Tú tranquila! Round entre Juan F. Cristo e Isabel Zuleta que molestó al cambio

Comentario al mejor estilo de la congresista Isabel Zuleta al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Resaltemos lo que nos quedó Al Oído: “Su agenda no es nuestra agenda. La agenda del Gobierno es una y su agenda personal es otra”.

Esto molestó a muchos funcionarios y congresistas del mismo cambio que decían, ¿pero qué necesidad? El que quiera más, que le piquen caña.

Hoy le decimos Al Oído que su agenda sí que es otra senadora Zuleta, incluso bastante diferente a la que muchos del Pacto promueven. No sé qué tanto esté realmente alineada su agenda con el presidente Petro o más bien, lo que quiso decir ayer, esté alineado con ese sector del mismo cambio que por ego, no permite cambio.

Les hablo de esa molestia que se empieza a conocer en muchas personas cercanas al presidente Petro que nos cuentan en Palacio que la cosa ha cambiado porque a quien creíamos la más poderosa con la llegada del ministro Cristo, ya no tanto.

Por eso, píldora para la memoria de las agendas de la senadora Zuleta, que ni en el cambio ni el presidente le copian:

Arranquemos por su agenda de quemar opositores. No olviden cuando a puerta cerrada lo dijo Sergio Fajardo, ¿senadora ahora quiere quemar al ministro Cristo?

O que me dicen cuando expresó que no había hecho campaña para bajarse el salario de congresista y que no se lo podía bajar porque ella trabajaba mucho, incluso se comparó con los futbolistas. Sabiendo que gana 33 veces más que el resto del país.

Otra de sus genialidades en sus agendas no apoyadas por nadie es la del 16 de junio del año pasado, cuando se le ocurrió pedir que un medio de comunicación debía ser intervenido llamando a la censura, olvidando que se supone que su movimiento era el que más luchaba por la libertad de expresión.

O su súper agenda de revivir la reelección presidencial para la cual nadie de la bancada del Pacto Histórico apoyó

El ministro Cristo debió reír bastante y decir ‘tú tranquila’. Como dice la sabiduría popular, más sabe el diablo por viejo que por diablo.

Hay que mencionar que desde Al Oído hablamos con distintas fuentes del Gobierno del cambio en Palacio y de la bancada. El comentario general fue de molestia ya que sienten que además de todo lo que ha sucedido, esas salidas en falso le hacen daño al presidente y al movimiento, solo dan comidilla, como dijeron ellos, a la oposición.

Como quien dice, la que parece estar con una agenda distinta al resto es la senadora Zuleta.