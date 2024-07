“Nuestra lucha no es solamente en los rings”: Viviana González, deportista trans argentina

Por los micrófonos de W Fin de Semana pasó la deportista argentina Viviana González, quien es una mujer campeona transgénero de artes marciales mixtas y estuvo hablando sobre el filme autobiográfico que relata la vida de ella y cuáles han sido los principales retos que ha tenido que afrontar.

Viviana González es conocida también con el apodo de ‘La Karateca’, ha practicado otras disciplinas como el judo, el taekwondo y el jiujitsu, algo que logra evidenciar en el filme autobiográfico de su vida, ante este producto cinematográfico, González relató cuáles han sido las cosas que más resalta de su historia.

“Cuando me lo propusieron realmente dije que sí, pero lo que pasa es que en el momento en el que recibí la propuesta yo me estaba enterando en ese mismo momento que tenía cáncer, que estaba padeciendo cáncer por segunda vez y entonces como que no sabía que la respuesta puesta a darle era si o no, porque si hay algo que yo siempre tuve presente que cuando encaró algo tengo que terminarlo, cualquier proyecto que fuera a tomar en mi vida y no sabía si esto lo iba a poder terminar” dijo.

González aceptó la propuesta del filme en cuanto ella fue realizando las quimioterapias y que una de las ideas principales que tenía la autobiografía era hablar del deporte, logros, campeonatos, torneo y medallas, a medida que se fue desarrollando el largometraje vio que se podían contar más cosas y le surgió una pregunta ¿Cómo es la vida de una campeona de karate de bajo de un ring? Y esto fue lo que narró.

“La lucha de cualquier persona, campeona de algún deporte de contacto, siempre empieza y termina en el ring, pero la verdad para las personas trans, nuestra lucha no es solamente arriba en los rings, nuestra lucha es permanentemente, tanto arriba como abajo y abajo las luchas a veces son mucho más violentas y es de manera continua” expresó.

Viviana González agregó en la autobiografía que se empiezan hablar de otras cosas como la vida de las personas trans, que no es muy diferente a la de otras.

Puede escuchar la entrevista completa en el siguiente audio.