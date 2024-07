Expresidentes colombianos reaccionaron a resultados de las elecciones en Venezuela

La cabeza del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, Elvis Amoroso, anunció a más de seis horas del cierre de los centros electorales que Nicolás Maduro obtuvo el 51,20 % de los votos (5.150.092 apoyos) en los comicios presidenciales en ese país. Y desde varios sectores en Colombia han rechazado los resultados.

El expresidente Juan Manuel Santos dijo que los resultados que dieron como ganador a Nicolás Maduro, “no son creíbles”.

Y agregó que “no se pueden reconocer hasta que no haya total transparencia y sean avalados por observadores y analistas no comprometidos con el régimen. El mundo democrático debe manifestarse para defender la democracia”, fueron sus palabras a través de su cuenta de X.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, señaló que la democracia ha sido “asaltada reiteradamente” en Venezuela. En consecuencia, instó a pedir la salida de Maduro: “El único camino es exigir la salida de la dictadura”.

Asimismo, el expresidente Iván Duque se refirió al proceso como un “robo consumado” y calificó a Maduro como un “tirano” que cometió “fraude electoral para perpetuarse en el poder, ignorando el masivo apoyo del pueblo venezolano a la heroica resistencia democrática liderada por María Corina Machado y Edmundo González”.

Adicionalmente, hizo un llamado a la comunidad internacional para que se ponga del lado de la democracia, “no reconozca al tirano y ejerza la mayor presión posible para evitar la consolidación de esta usurpación del poder”.

Por otro lado, el expresidente Andrés Pastrana se refirió a Maduro como “narco dictador” y aseveró que en más de 400 centros no se entregaron las actas de votación a los testigos de la Mesa de la Unidad Democrática: “En algunos casos, incluso fueron expulsados del centro”.

Pastrana también habló de una estrategia con la cual se evitó “la transmisión del resultado de la máquina y evitar que el testigo pueda constatar el resultado transmitido”.

En contraste, Ernesto Samper, en los micrófonos de La W, expresó que mantiene la convicción de que el sistema electoral venezolano es “un sistema seguro”. Según Samper, el sistema de votación registró lo que sucedió, ya que es un sistema blindado que combina el voto manual y electrónico, y requiere la huella digital para auditar.

No obstante, indicó que los reparos se centran en otro de los pasos del proceso electoral: la entrega de las actas a la oposición para que pudieran confrontar los votos con lo que se estaba registrando. “Los resultados de ayer son los resultados oficiales. Ahora vendrá la discusión sobre cómo se llegó a ellos y si corresponden a la realidad o no, pero eso no nos corresponde a nosotros”, concluyó Samper.