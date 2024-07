Denuncian presunto secuestro de mujer de 71 años en zona rural de Jamundí, Valle

En el sector de Puente Vélez, zona rural de Jamundí, se registró el presunto secuestro de Marta Lucía Granada Chaparro, de 71 años, el pasado 26 de julio.

Según su hijo, Pablo García Granada, la mujer, quien es propietaria de un predio, recibió una llamada sobre una supuesta invasión en su propiedad.

Preocupada, se dirigió al lugar en compañía de su esposo y el conductor del vehículo en el que se transportaban. Al llegar al sitio, fueron interceptados por al menos cinco hombres armados, quienes la obligaron a descender del vehículo y se la llevaron con rumbo desconocido.

“A la fecha no hemos recibido ninguna llamada, no sabemos su estado, no sabemos nada. Es por ello que recurro a ustedes para que, por favor, me colaboren y yo pueda obtener información de mi mamá”, señaló el hijo de la víctima.

La familia teme por la salud de Marta Lucía, quien tiene problemas gastrointestinales y otras afecciones. Pablo ha pedido a los captores que respeten la vida de su madre y la liberen pronto.