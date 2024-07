Habrían negado servicio de ambulancia a paciente por su edad: tenía 102 años

Hace un par de semanas, Adelaida Maldonado hizo un llamado a la línea de emergencias 123 solicitando una ambulancia para su padre, Rómulo Maldonado, quien tenía dificultades para respirar.

La línea remitió la emergencia a la Secretaría de Salud de Bogotá y como es usual, hicieron las preguntas pertinentes.

Sin embargo, cuenta Adelaida, que al decir que su padre tenía 102 años, le habrían negado el servicio de ambulancia.

“Empezamos a llamar, me contestó la persona del 123 diciendo que debía comunicarse con la Secretaría de Salud. Me preguntaron que de qué color tenía los labios y cuando me preguntó la edad, yo le dije que 102 años, ahí me dijo ‘no hay ambulancia para una persona de 102 años’”.

Agregó: “le pregunté por qué y me dijeron que si le hacían el masaje para reanimar, le iban a romper un hueso. Cualquier cantidad de disculpas. El médico no podía evaluar a mi papá a la distancia”, dijo Adelaida Maldonado ante los micrófonos de W Radio.

Cuenta que su padre era una persona con mucha vitalidad, tanto así, que en las consultas de rutina la felicitaban por la estabilidad del señor Maldonado.

“Mi papá tenía una fortaleza increíble. Las personas que lo veían me decían que no podía creer que mi papá tuviera 102 años. El último día, mi padre tuvo una cita y la doctora me dijo ‘la felicito, su papá está muy bien cuidado’. Yo a mi papá lo amaba con el alma y me parece el colmo que no hayan querido ofrecer este servicio. Yo puedo tener un año o 105 y merezco ser atendida de manera digna. Yo alcé a mi papá, lo abracé y mi papá murió en mis brazos ante la negativa del médico de turno”.

Pese a que W Radio se intentó comunicar con la Secretaría Distrital de Salud para una respuesta, al momento de redactar esta nota no ha recibido respuesta alguna.

Escuche la entrevista completa a continuación: