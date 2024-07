La muerte es un cambio de nivel de conciencia: médico especializado en cuidados paliativos

Enric Benito, médico especializado en cuidados paliativos y oncología, conversó en los micrófonos de La W sobre su libro ‘El niño que se enfadó con la muerte’ y la manera en la que él ha logrado a ayudar a varias personas que se han enfrentado a la muerte.

En primer lugar, señaló que “yo no recuerdo haber muerto, pero tampoco recuerdo haber nacido. No me puedo fiar de mis recuerdos. He acompañado a miles de personas en el proceso de morir y mi aproximación ha sido experimental, yo soy un científico, pero no tengo creencias y no quiero vender alguna idea, yo quiero compartir la experiencia de no tener miedo a la muerte”.

Añadiendo que “no es fácil nacer, pero tampoco es fácil morir, no estoy haciendo romanticismo, pero como he estado allí cientos de veces y he visto cómo va y le he perdido el miedo a la muerte, entonces puedo decir que en realidad lo único que muere es la forma que tenemos, nuestro personaje”.

De acuerdo con Benito, su trabajo ha sido ayudar a las personas para entender que la muerte no es un fracaso, sino que es un traspaso, un cambio de nivel de conciencia.

Asimismo, el doctor indicó que nadie muere sin saber que se está muriendo. “Todo el mundo sabe que se va a morir, sabe cuando se está muriendo, entonces cuando la gente se da cuenta hay un rechazo a esa intuición, pero en un rato se impone la realidad. En este proceso la persona va aceptando una realidad que no puede cambiar y en esa aceptación no saben que cuando se entrega esa resistencia, se acepta y se entrega, el enfermo entra en un estado de paz y trasciende”.

Por último, explicó que en el mundo terrenal “las personas no tienen una vida, la vida nos tiene a nosotros”.

Escuche la entrevista completa a continuación: