Productores de leche harán plantón hoy en el país

Chiquinquirá

Unos 1.500 productores de leche del occidente de Boyacá realizarán desde las 9:00 de la mañana de hoy, un plantón en el municipio de Chiquinquirá, con el fin de exigirle al Gobierno nacional soluciones concretas a la crisis de este sector de la economía en el país.

“Vamos a desarrollar un plantón en la ciudad de Chiquinquirá que es la cabecera de la Provincia de Occidente de Boyacá, donde nos vamos a congregar productores de los municipios aledaños como Caldas, San Miguel de Sema, Saboyá y Pauna, productores que ya no vemos otra salida y vamos a hacer varias marchas en diferentes puntos y nos vamos a congregar en el parque Julio Flores. Hemos sostenido varias reuniones en el transcurso de estos días y no se ve una voluntad del Gobierno nacional en la cual se nos dé una solución ya que propuestas claras no tenemos, no nos dan alguna solución que sea factible para salir de la crisis”, afirmó Wilmer Sánchez, líder y productor lechero del municipio de Saboyá, Boyacá.

De acuerdo con Sánchez, se han sostenido algunas reuniones con el Ministerio de Agricultura, pero hasta el momento no hay soluciones.

“Desde el Gobierno nacional solo nos dicen que van a analizar el tema, que esperemos que van a tomar medidas, pero la verdad no manifiesta ninguna medida en concreto. El pasado viernes estuvimos en un evento que organizó la Asamblea departamental y se hicieron presentes diputados, representantes a la Cámara, Senadores, la viceministra de Agricultura y allí nosotros les expusimos la situación, pero no nos dan un parámetro, no nos dicen cuál es la solución, no dicen absolutamente nada, entonces pues ya estamos cansados la verdad”, agregó Sánchez.

Esta jornada se realizará en varios municipios de Cundinamarca, Cesar, Caquetá, Nariño y Caldas, busca concertar con el Gobierno nacional precios justos en la venta de la leche, que se retire el Tratado de Libre Comercio y que no se importe leche en polvo, entre otros.

De no llegar a concretar una solución con el Gobierno nacional, los productores de leche en Colombia entrarían a un paro nacional, que está estipulado realizar el próximo 20 de agosto.

Feria lechera en Chiquinquirá

Con el fin de comercializar sus productos y recibir el apoyo de la comunidad, los productores de leche del departamento llevarán a cabo la Feria Lechera en el parque Julio Flores de Chiquinquirá, Boyacá.

“Nuestros pequeños productores van a comercializar sus productos, van a mostrárselos a la comunidad y demostrar de esta manera que se pueden sacar productos 100% de leche colombiana y lo que buscamos es poder apoyar a aquellas familias o pequeñas empresas que están dando un valor agregado a la leche. Invitamos a la comunidad a que asista a esta feria y apoyen a los productores que están atravesando un momento difícil”, indicó Wilmer Sánchez.