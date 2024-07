Capitana del Mar 2023 denunció presunta discriminación de organizadores de las Fiestas

Santa Marta

A través de redes sociales, la capitana nacional del Mar 2023, Daniela Restrepo denunció que fue víctima de maltrato y discriminación por parte de algunos de los organizadores de las Fiestas del Mar 2024.

La afectada por medio de un video detalló lo sucedido asegurando que “comencé a sentir miedo hasta de ir a los eventos porque cada vez que yo estuviera se me acercaba (un miembro de la organización) y me decía gracias a Dios que faltan unos días porque no te quiero ver más”, dijo Daniela Restrepo. Asimismo, se refirió a que en varias oportunidades vivió momentos difíciles, que no era convocada a los eventos y que en algunos recibió malos tratos.

Sobre el tema la alcaldía de Santa Marta, a través de la secretaria de la Mujer y Equidad de Género se pronunció al respecto asegurando que, “rechazamos todo acto misógino, machista o cualquier tipo de violencia ejercida contra las mujeres por personal de esta Administración”. Por otro lado, anunció que ya se encuentran tomando las medidas necesarias para abordar la situación de manera trasparente.

Asimismo, el alcalde de Santa Marta Carlos Pinedo dijo que “rechazo cualquier tipo de violencia contra la mujer, venga de donde venga. Estos comportamientos no representan a la administración y no serán tolerados bajo ninguna circunstancia. Las indagaciones pertinentes sobre los funcionarios públicos se están realizando. Quiero asegurarles que se tomarán todas las medidas necesarias a las que haya lugar.