¿David Ospina ‘tiene culpa’ en la derrota de Nacional contra Equidad? Análisis

Este 30 de julio David Ospina volvió a debutar con Atlético Nacional, esta vez como nuevo fichaje del cuadro paisa.

Sin embargo, el reencuentro del golero con la hinchada ‘verdolaga’ no fue la mejor, pues Nacional perdió 1-0 contra La Equidad en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín.

En ese sentido, en Peláez De Francisco En La se analizó el juego.

“Yo entiendo que algún técnico de hace algunos años decía, y tenía razón, que si no tengo con que atacar y no tengo con qué defenderme, pues vamos a tener posesión de pelota, jugamos a los costados, tengamos control y no nos hacen goles, eso se pensaba en esa época”, dijo Hernán Peláez.

Y así, destacó que ahora es diferente. “Si no tienes un definidor, de qué te sirve tener el 70% de posesión del balón, o tener 13 tiros de esquina”.

Por su lado, Martín de Francisco destacó: “hay un gol en el que hay error de Ospina, se ve comprometido”.

Escuche la noticia completa a continuación: