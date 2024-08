Enfermedades respiratorias: cómo prevenirlas y recomendaciones

William Martínez Guzmán es un neumólogo de adultos y líder médico del programa de trasplante pulmonar de la Fundación Valle de Lili.

Así, el experto en neumología pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar sobre enfermedades respiratorias.

Enfermedades respiratorias en Colombia

“Recientemente, el Instituto Nacional de Salud reportó que en Colombia hay un aumento de las infecciones respiratorias agudas. Si bien es cierto, venimos de salir del pico de la pandemia del COVID-19 y este año nos enfrentamos a una creciente elevada de enfermedades respiratorias”, comentó el experto.

¿Cómo se pueden prevenir las enfermedades respiratorias?

Lo más importante a la hora de prevenir las enfermedades respiratorias, es seguir las siguientes recomendaciones:

Alimentación adecuada: tenga en cuenta que no existen multivitamínicos, ni medicamentos que aumenten las defensas. Lo que si existe es una buena alimentación, que debe ser balanceada con su correspondiente proteína, aminoácidos esenciales, verduras, frutas, cítricos, etc.

Actividad física regulada: la obesidad marca cierta predisposición para estar más afectados cuando vienen estas infecciones, por esta razón, es importante realizar actividades que ayuden a regularla.

Vivir en un ambiente tranquilo: el estrés emocional también nos suprime.

¿Qué tan bueno es aplicarse el famoso “matrimonio”?

“Los cocteles de gripa suelen contener antibióticos inyectables como la ampicilina o antiinflamatorios como el esteroideo o no esteroideo. Por esta razón, es importante que los afectados entiendan que no deben abusar de los antibióticos en las infecciones respiratorias no complicadas”, dijo el neumólogo.

Diferencia entre infección respiratoria y gripa

“Cuando se habla de síntomas gripales, nos referimos a los virus que se encuentran en los picos epidemiológicos, donde predomina el resfriado común, síntomas que son presididos por dolor de garganta, malestar general, congestión nasal o escalofríos”, mencionó el experto.

