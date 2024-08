Exclusiva Al Oído | Day Vásquez denuncia inconsistencias: “nada ni nadie me callará”

Al Oído de la voz que nadie va a poder callar, otra mujer imparable. Les hablo de Day Vásquez, la exesposa de Nicolás Petro. Recordemos que Day es la testigo estrella en el caso del hijo del presidente por presuntamente financiar de manera irregular la campaña Petro Presidente.

Las acciones de intimidación no solo se ven en Venezuela, discúlpenme, pero es muy grave y todos debemos exigir verdad y encender las alarmas por todas las posibles irregularidades en el retiro del esquema de seguridad de Day Vásquez, que lo dejó al desnudo en su actuar. ¿Acaso es una estrategia para amedrentarla antes del juicio del hijo del presidente en el que se nota, tiene tantas garantías?

Day en su cuenta de Twitter denunció que “pasaron un informe falso”, pero ¿qué sucedió realmente? Hablamos con Day Vásquez en medio de tantas intimidaciones.

Day asegura que ninguna intimidación la callará, esto lo deja como precedente el país sabe que ella tiene la información y pruebas, que puedo decir después de hablar con ella, el país no ha conocido. También me dijo que ella está bien en su vida, no quiere atentar contra ella y prefiere que lo sepamos porque en este país uno nunca sabe.

Hay que decir que la Jefatura de Protección expresó que Day Vásquez no presentó las pruebas para desvirtuar los incumplimientos a sus obligaciones como beneficiaria.

Pero todos sabemos que está pasando. Detrás de cada pelota hay un niño y acá sabemos que el niño es uno que tiene miedo y que es el que puede tumbar todo.