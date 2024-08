Nadie se ha dignado a llamarme, le pido a Petro que me ayude con el cuerpo: mamá de ‘Coco’

¿Quién mató al joven de primera línea qué apoyó a Petro? Alias ‘mordisco’ asegura que David Fernández Soler conocido como ‘coco’ fue ajusticiado por el grupo de ‘Calarcá’. Allegados aseguran que fue reclutado a la fuerza en Bogotá. El joven perteneció a la primera línea. ¿Qué dice el Gobierno?

“Yo quiero que el presidente me colabore a que me entreguen el cuerpo de mi hijo, no les pido nada más, solamente que me entreguen el cuerpo de mi hijo y ya, no los molesto no les vuelvo... nada nada, no deseo nada más, que Dios los siga bendiciendo en el camino que llevan”, aseguró la mamá de ‘Coco’.

En diálogo con Sigue La W, Angélica Soler relató la última vez que habló con su hijo, quien pidió ayuda para escapar de las disidencias de las Farc:

“El 7 de junio del 2023 me hijo se escapó del grupo que lo tenía y me llamó a las 5:45 de la mañana y me dijo ‘mamita por favor ayúdenme que yo caminé toda la noche y un señor me va a ayudar, pero yo necesito que me den rescate porque lo que han dicho en las redes sociales nada es verdad, a mí me tienen acá obligado’”

“Yo en ese momento me comuniqué con la Fundación Nydia Érika Bautista con los chicos donde él trabajaba porque él era consejero de Juventud y todos se comunicaron él me dejó el número de teléfono, llamamos a ese número y hasta las 2:45 de la tarde ya la Cruz Roja supuestamente faltaba que la iglesia diera el visto bueno para la liberación. Hacia las 2 o 3 de la tarde nunca más volví a saber nada desde ese momento hasta el día de hoy que aparece ‘mordisco’ diciendo que a mi hijo lo habían asesinado”.

“Nadie del Estado se ha dignado a llamarme o a decirme, nadie, nadie, solo la fundación y los compañeros de mi hijo. Yo quiero que el presidente me colabore a que me entreguen el cuerpo de mi hijo, no les pido nada más”, insistió Angélica Soler.

¿Fue reclutado por las disidencias o se fue por voluntad?

La mamá de ‘Coco’ aseguró que su hijo estaba escapando de las disidencias de las Farc y así se lo hizo saber la última vez que hablaron.

“Él estudiaba y trabajaba, vivía conmigo acá en la casa y de un momento a otro se desapareció. Mi hijo era líder de los chicos de la primera línea durante el estallido social en Kennedy en Bogotá. Él apoyó los últimos seis meses la campaña del señor presidente y vicepresidente todo el tiempo 99% los acompañó estuvo con ellos, donde Gustavo Petro y la vicepresidente Francia Márquez iban, él iba con ellos. A él lo venían amenazando unos grupos y yo me vine a enterar después en la Fiscalía que él había puesto esas denuncias. Él siempre se hacía escuchar porque quería ayudar a los niños, siempre fue líder”, aseguró.

Insistió que las autoridades deberán investigar lo sucedido:

“Uno no puede juzgar a alguien sin conocerlo. A él lo reclutaron él no se iba a ir voluntariamente porque él tenía su trabajo, vino almorzó y después se desapareció. Él me dijo ‘siempre sepa que te quiero mucho’.

Todos los detalles a continuación: