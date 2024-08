“Critican, pero no se han puesto unos guantes en su vida”: Ingrit Valencia tras París 2024

En cuartos de final en la categoría de los 50 kilogramos de boxeo femenino, la pugilista colombiana Ingrit Valencia cayó por decisión dividida 1-4 ante la kazaja Nazym Kyzaibay y se despidió de los Juegos Olímpicos París 2024.

Este es el segundo diploma olímpico que Valencia consigue en su carrera en sus terceros Juegos Olímpicos, después del obtenido en Tokio 2020.

La deportista pasó por los micrófonos de W Radio, donde habló de su retiro del boxeo, siendo esta su última representación.

“Decir adiós en este certamen que es el más importante del mundo. Me siento orgullosa y contenta de haber sido pionera de este deporte en Colombia y que hoy en día digamos que hay boxeo femenino”, aseguró.

Asimismo, comentó que la decisión ya llevaba tiempo pensándola, hasta que llegó la oportunidad de participar en París 2024 y quiso dar su “último baile”.

“Las cosas de Dios son perfectas, él me puso en este camino, todos me han brindado el apoyo porque sabían que yo podría llegar aquí. Incluso estuve a punto de lograr una medalla, pero no se pudo. Doy un paso al costado, me voy feliz”, dijo.

Valencia expresó que busca dedicarse ahora a ella misma y a su familia, dando una pausa a los arduos entrenamientos del día a día como deportista de alto rendimiento.

“Me voy con gran satisfacción, es emocionante ver como suena el himno, como la gente vibra en cada competencia, eso es lo que me llevo (…) pido perdón a quienes esperaban la medalla, desafortunadamente no se pudo”, dijo la boxeadora.

Las contundentes palabras de Ingrit Valencia contra los críticos

La participación de la delegación colombiana en los Juegos Olímpicos París 2024 ha estado marcada por un sinfín de críticas, pues para muchos el diploma olímpico no es motivo de triunfo, algo que la boxeadora refutó.

“Créanme que obtener un diploma olímpico en este evento es demasiado difícil, a esas personas que hablan y critican creo que no se han puesto unos guantes en su vida. Antes de juzgar, vívanlo, practíquenlo, después critiquen a un atleta, muchos se llenan la boca acusando, pero no saben el esfuerzo que hay para llegar aquí”, aseveró.

Finalmente, enfatizó en los sacrificios que hacen deportistas, entrenadores y equipo de preparación.

“Los deportistas en este país trabajan con las uñas. Dicen ‘Colombia es campeón en diplomas olímpicos’, no se imaginan el esfuerzo que hace un atleta, un entrenador, abandonar a su familia, dejarlo todo por intentar buscar una medalla. Uno no viene solo, hay un equipo gigante detrás”, cerró.

Escuche la entrevista en W Radio: